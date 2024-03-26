CHP'li Çelik'ten sahte belge tepkisi: Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlattı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “kent uzlaşısı” adı altında CHP ile DEM Parti arasında anlaşma olduğu iddia edilen sahte belgeye tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın mitinglerinde yayınladığı montajları hatırlattı.

CHP ile DEM Parti arasında ‘kent uzlaşısı’ adı altında anlaşma imzalandığı ileri sürülen sahte belgeye tarafların tepkisi sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “kent uzlaşısı” adı altında CHP ile DEM Parti arasında anlaşma olduğu iddia edilen sahte belgeye tepki gösterdi.

Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde montajlı videolar paylaşıp ardından da “Ama montaj, ama şu, ama bu…” diye itiraf ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlattı.

Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“Sokağın hakikati yüzlerine çarpınca yine sahtekarlığa başladılar. Her seçimde kumpastan, montajdan, yalandan, sahte broşürlerden ve iftiradan beslenen siyaset yine sahneye çıktı. Yarım akıllarıyla ürettikleri sahte kağıt parçasıyla İstanbul’un iradesine etki etmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçasındaki sahte imzadan çok daha güzeldir benim imzam… Yalanlarla ayakta tutmaya çalıştığınız iktidarınızı halkın gerçeğiyle yeneceğiz. Kanmayacağız. Geri adım atmayacağız. İstanbul bu oyunu da bozacak!

“BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Sahte belge, isimsiz broşürler... Her yolu mübah görenlerin karşısında bir adım bile geri atmayacağız. Maltepe’de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu aleyhinde isimsiz, logosuz, provokatif korsan bildiri dağıtanlara, halkı kin ve nefretle ayırmayı zafer yolu görenlere engel olmak isteyen parti emekçilerimiz, iki gündür gözaltı ve tutuklamalar ile karşıya karşıya kalıyor. Bu adaletin değil, hukuku iktidar maşası görenlerin yoludur. Maltepe’de gözaltında olan parti emekçilerimizin yanındayız! İstanbul’u savunacağız.”