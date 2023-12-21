CHP'li Derici, 'Hamas liderlerinin Türkiye'de gizlice görüştüğü' iddiasını Yerlikaya'ya sordu

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 18 Aralık'ta basında gündeme gelen, Hamas liderlerinin Türkiye'de gizlice bir araya geldiğiyle ilgili haberlere dair, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Hamas yetkililerinin Türkiye'de gizlice bir araya geldiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail medyası, Türkiye'de Hamas yetkilerinin bir araya geldiği gizli bir toplantının gerçekleştiğini öne sürdü. Bahsi geçen haberde, Beyrut'ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan Hamas'ın eski lideri Halid Meşal'in başkanlık ettiği bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. İddiaya göre, daha güvenli bir yer olduğu gerekçesi ile görüşmenin Türkiye’de yapıldığı belirtildi.

Basına yansıyan iddiaları, Meclis'te verdiği soru önergesi ile gündeme taşıyan CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tırmanan İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın, uluslararası bir güvenlik tehdidine dönüşmesi göz önüne alındığında, böyle bir iddianın Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

İddiaların doğru olup olmadığını soru önergesiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soran CHP'li Öneş Derici, "Hamas mensuplarının gizlice Türkiye’de bir araya geldiği iddiasının aslına ilişkin tarafınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Güvenlik kurumlarımızın bu iddiaya ilişkin bilgisi var mıdır?" sorularını yöneltti.

Önergesinde daha önce İsrail istihbaratının, Türkiye dahil olmak üzere, Filistin dışında bulunan Hamas yetkililerini hedef alacağını duyurmasına da değinen Öneş Derici, böyle bir toplantının ciddi güvenlik riskleri yaratabileceğini hatırlattı.

Öneş Derici'nin, Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yönelttiği sorular şöyle:

1. İlgili basın organlarında bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2. Hamas mensuplarının gizlice Türkiye’de bir araya geldiği iddiasının aslına ilişkin tarafınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Güvenlik kurumlarımızın bu iddiaya ilişkin bilgisi var mıdır?

3. Geçtiğimiz haftalarda, İsrail'in, Türkiye dahil olmak üzere Filistin dışında bulunan bütün Hamas yetkililerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrail’in istihbarat yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarına istinaden; Türk istihbarat kaynakları, muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirmişti. Bu durum göz önüne alındığında, İsrail hükümetinin, bahsi geçen iddialar sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine yönelik olası bir aksiyonuna dair önlem alınmış mıdır? Hangi önlemler alınmıştır?

4. Hamas mensuplarının Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası doğru ise, bahsi geçen görüşmede Türk yetkililer bulunmuş mudur?

5. Basında bahsi geçen iddialar doğru ise, İsrail ile savaşmakta olan Hamas yetkililerinin görüşmelerini Türkiye’de yapmasının getireceği tehlikeler iç ve dış politika açısından analiz edilmiş midir? Edilmiş ise, bu analiz sonucunda ne gibi bir çıkarım elde edilmiştir?