CHP'li Erdem'den HÜDAPAR'ın karma eğitimi hedef alan eleştirilerine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun karma eğitimi hedef alan sözlerini eleştirdi. Erdem, “Mehmet Şimşek demokratik ülkelere ‘normalleşeceğiz’ derken, bu kafayı TBMM çatısı altında meşrulaştırma günahını nasıl izah edecek? Elbette izah edemeyecek. Ve elbette biz bu bağnazlığa geçit vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Güncel 28.08.2023 20:33 Giriş: 28.08.2023 20:33

Güncelleme: 28.08.2023 20:47 Kaynak: ANKA

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