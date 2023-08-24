CHP'li Erdem: Seçim sürecine girerken basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk ve Doğuş Yayın grubunun Ankara temsilciliklerini ziyaret etti. Erdem, “CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız. Bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edecek, hem onların sorunlarını dinleyecek, hem de partimizi anlatacağız” dedi.

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AA