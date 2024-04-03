CHP'li Erdoğan ilk vaadini yerine getirdi: Makam kapısını söktürdü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li aday Ali Erdoğan, ilk vaadini yerine getirerek makam kapısını söktürdü.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Köyceğiz Belediye Başkan Adayı olan Ali Erdoğan, vatandaşlara verdiği "makam kapımı söktüreceğim" sözünü yerine getirdi.

Seçim çalışmalarında vatandaşlara "Vatandaş ile aramda engel olmayacak. Seçilmem durumunda ilk işim makam kapısını söktürmek” sözünü veren Erdoğan, göreve başlamasının ilk günü vaadini gerçekleştirdi.

Erdoğan, belediye girişinde eski Başkan Kamil Ceylan tarafından karşılanarak görevi teslim aldı.

Köyceğiz’in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan’ı vatandaşlar belediye girişinde karşılarken, göreve başlamasının ilk gününde makam kapısının sökülmesinin ardından Erdoğan, makamına geçti. Kapının sökülme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.