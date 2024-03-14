CHP'li Erdoğdu'dan 'uyuşturucu' çıkışı: Silahımla sokağa ineceğim, sattırmayacağım

Ümraniye Belediye Başkan Adayı CHP'li Aykut Erdoğdu, Ümraniyelilere seslendiği konuşmasında uyuşturucu satıcılarına karşı 'savaşacağını' belirterek, "Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım kendim sokağa ineceğim, sattırmayacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan Aday Aykut Erdoğdu, bugün seçim çalışmaları kapsamında ilçede düzenlenen Halk Buluşması programında yurttaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu'ndan önce seçmene seslenen belediye başkan adayı CHP'li Erdoğdu, 'uyuşturucu ile mücadele' konusunda açıklamalarda bulunarak, uyuşturucu satıcılarına sert tepki gösterdi.

Uyuşturucu satışına karşı emniyet ve bakanlıklarla birlikte 'savaşacağını' belirten Erdoğdu, "Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım kendim sokağa ineceğim, sattırmayacağım" diye konuştu.

Erdoğdu'nun açıklaması şöyle:

"Değerli Ümraniyeliler, bir şeyde çok kararlıyım, ben sizin belediye başkanınız olacağım; sizin çöpünüzü toplamaya geliyorum bununla da gurur duyuyorum. Ama bu sokaklarda bir kişiye uyuşturucu sattırmam, sattırmayacağım. Emniyetimizle birlikte savaşacağım, Milli Eğitimimizle birlikte savaşacağım, Sağlık Bakanlığı ile birlikte savaşacağım. Kendi çocuklarım için, yeğenlerim için, sizin çocuklarınız için savaşacağım. Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım kendim sokağa ineceğim, sattırmayacağım. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağım."