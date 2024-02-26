CHP'li Erdoğdu, seçim galibiyeti için oran verdi: Ümraniye'de 3 parti yarışıyor

CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu, AKP ve Yeniden Refah Partisi ile yarıştıklarını belirterek, "Yüzde 35’i biraz aşan seçimi kazanacak gibi görünüyor" dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğdu, Ümraniye'de AKP ve Yeniden Refah Partisi ile yarıştıklarını belirtti.

Yaptırdıkları araştırma sonuçlarını paylaşan Erdoğdu, "Bizim ölçülmerimize göre Ümraniye’de üç Partiden yüzde 35’i biraz aşan seçimi kazanacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, Yeniden Refah Partisi'nin adayı için, "Anketlerde daha yüksek ve artış hızı simülasyonu yükseleceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.