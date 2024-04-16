CHP'li Genç'ten Merkez Bankası tepkisi: İktidarı eleştirdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası’nın 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıklamasına ve Banka’nın hükümete yolladığı açık mektupta asgari ücrete yılda bir kez zam yapılması uyarısına tepki gösterdi: "Krizin suçlusu ve sorumlusu, yılda 1 kez zam yapmayı planladığınız asgari ücretle geçinen milyonlar değildir."

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosuna göre, Banka’nın 2023 yılındaki dönem zararı 818,2 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri verilerine göre ise 22-29 Mart tarihleri arasında vatandaşların kredi kartı borcu, 66,1 milyar lira artarak 3,1 trilyon liraya yaklaşırken kredi stoku 165,9 milyar liralık genişlemeyle 12,88 trilyon liraya çıktı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TCMB’nin zararını ve yurttaşların bankalara olan borçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"BANKALARA BORÇ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR"

Ekonomide yaşanan krizin faturasının asgari ücretliye yansıtıldığını belirten Genç, şunları ifade etti:

“Nakit avans limitlerine getirilen sınırlamalar, kart işlemlerinde uygulanan azami faiz oranının yükseltilmesi, kredi kullanımlarının azaltılması için bankalara yapılan baskılara rağmen vatandaşlarımızın bankalara olan borcu her geçen gün daha da artıyor. Vatandaşlarımızın birincil ödeme aracı haline gelen kredi kartlarına olan borcu, 22-29 Mart arasında 66,1 milyar lira artarak 3,1 trilyon liraya yaklaşırken kredi stoku 165,9 milyar liralık genişlemeyle 12,88 trilyon liraya çıktı.

"DÜŞÜRMEYE SÖZ VERDİKLERİ ENFLASYONU DA FAİZİ DE DÜŞÜREMEDİLER"

Merkez Bankası’nın ‘enflasyonu düşürmek’ için aylardır uyguladığı faiz artırımlarına rağmen ne enflasyon düştü ne de vatandaşlarımızın bankalara olan borçları azaldı. Halkı sıtma ile ölüm arasında bırakanlar, ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ garabetini ülke ekonomisinin başına bela edenler her seçim döneminde düşürmeye söz verdikleri enflasyonu da faizi de düşüremediler. Zengini daha zengin, fakiri ise açlıkla terbiye eden bu zihniyetin faiz politikası, yurttaşın içinde bulunduğu borç sarmalını daha da arttırıyor.

"MERKEZ BANKASI, 2023 YILI İÇİN 818,2 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI"

Açlık sınırının altında emekli maaşı ve asgari ücretlerle hayatlarını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımız, evine ekmek götürebilmek için borç yükünün altında yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Hükümete ‘asgari ücrete yılda bir kez zam yapın’ diyerek açık mektup yayınlayan Merkez Bankası, 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Zarar ağırlıklı olarak Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında oluşan kur farkı ödemelerinin Hazine yerine Merkez Bankası tarafından yapılmasından kaynaklanıyor.

"KRİZİN SUÇLUSU, ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN MİLYONLAR DEĞİLDİR"

İktidar ve ekonomi yönetimi, ekonomik krizin faturasını asgari ücretliden, emekliden, işçiden çıkarmanın planlamasını adım adım işlerken, zenginler bu krizden etkilenmek yerine daha da zenginleşiyor. Sınıflar arası gelir adaletsizliğin arşa çıktığı bu düzende, krizin faturasının geçim derdi mücadelesi veren milyonlara kesilmemesi için yapılması gereken ekonomik yaptırımların tavana yayılmasıdır. Krizin suçlusu ve sorumlusu, yılda 1 kez zam yapmayı planladığınız asgari ücretle geçinen milyonlar değildir.”