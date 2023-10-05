CHP'li Gökçen'den İzmir'de öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yapılan zammı protesto eden 8 öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sayıştay raporlarını hatırlatan Gökçen, “Milyonlarca liranın hesabını vermeyenler öğrencilere geldiğinde ‘Bizim bütçemiz yok’ demesinler. Gözaltına alınan öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını ve yemek zamlarının geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemeklere yapılan yüzde 200 oranındaki zammı protesto etmek isteyen öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gökçen, şunları söyledi:

“GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN”

“Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerine yüzde 200’de fazla zam yapıldı. Öğrenciler de zaten hayat pahalılığı altında eziliyoruz, barınma krizi ile mücadele ediyoruz bir de yemek zamlarına karşı geçinmemiz mümkün değil diyorlar. Son derece haklı eylemleri sebebiyle bugün 8 öğrenci hem de darp edilerek gözaltına alındı. Bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz.

Öğrenciler haklılar dedik çünkü üniversitesine yönetimine sorarsanız öğrencilere geldiğinde bütçemiz yetersiz diyorlar ama Sayıştay raporlarında tespit edildiği üzere aslında üniversitelerin bunu karşılayacak bütçeleri fazlasıyla var ve bu bütçelerle ilgili kamunun denetimden kaçıyor bu üniversiteler. Ege Üniversitesi ile ilgili güncel Sayıştay raporuna göre üniversite yönetimi 5,5 milyon TL’den fazla alacağını bile tahsis etmemiş durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi ise özellikle 2020 yılında Sayıştay’ın kırk tane yazısına cevap bile vermemiş, kamunun denetiminden bu şekilde kaçmaya çalışmıştır. Aynı şekilde üniversiteler Avrupa Birliği projeleriyle ilgili hesap vermekten kaçmaktadır. Sözleşmesiz işler yapmaktadır. Milyonlarca liranın hesabını vermeyenler öğrencilere geldiğinde ‘Bizim bütçemiz yok’ demesinler. Gözaltına alınan öğrencilerin bir an serbest bırakılmasını ve yemek zamlarının geri çekilmesini talep ediyoruz.”