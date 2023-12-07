CHP'li Gülcan Kış'tan Torba kanun teklifine tepki: 100 yıl sonra kapitülasyonlar geri geliyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis'te görüşülen 86 maddelik Torba Yasa’nın içerisinde yer alan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, 100 yıl önceki kapitülasyonların geri geleceğini ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’de görüşülen 86 maddelik Torba Yasası'nda yer alan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Kabotaj uygulamasını fiilen ortadan kaldıran bir düzenleme getirdiğini belirten CHP’li Kış, yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidarın Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılan kapütülasyonları ve benzerlerini Türkiye'ye yeniden getiren kararlara imza attığına vurgu yaptı.

40 yıllık Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda değişikliğe gidildiğini açıklayan CHP’li Kış, Tali Komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonu’nda görüşülmesi gereken maddeler olduğunu belirtti.

Kış, maddelerin görüşülmeden Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul’a gelmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanun’un, Kabotaj başlıklı 31’inci maddesine eklenen fıkra ile, “Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları Türk sivil hava araçları ile yapılır” kuralına istisna getirilerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, kiralanan yabancı tescilli hava araçlarının yurtiçi ticari uçuşlarda kullanılabilmesinin önü açılmaktadır. Yapılan değişiklik ile Kabotaj hakkı alenen devredilecek, hava sahası yabancılara açılacak. Bunun adı olsa olsa modern kapitülasyondur.

Yurtiçinde neden yabancı uçak kullanılıyor? Yurtdışı için zaten kullanıyorsunuz. Bu yasayla, yabancı uçak şirketlerine Türk hava sahasını istediği gibi kullanma ve de milyon dolarlar kazanma kapısı da açılacak.Yani ülkede kalması gereken katma değer, milli hasılanın kira bedeli olarak diğer ülkelere aktarılması olacaktır. Maddenin görüşülmesi sırasında söz konusu düzenlemenin milli şirketleri nasıl etkileyeceği yönünde bir değerlendirme yapılmamıştır. Söz konusu madde teklif metninden çıkartılmalıdır diye önerge verdik. Ancak 6 Aralık Çarşamba günü tüm itirazlarımıza rağmen madde AKP-MHP oylarıyla kabul edildi. 1926 yılında denizcilik alanında kanunla kabul elen kabotaj hakkını, 100 yıl sonra havacılıkta yabancı tescilli uçaklara verilmesini doğru bulmuyoruz bu yanlıştan derhal dönülmelidir.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık 13 saatlik bir çalışma sonun da apar topar kabul edilen bu torba yasa için, İlgili komisyonlar es geçilmiş, muhalefetin verdiği önergeler ve öneriler red edilmiştir. STK’lar, sektör temsilcileri ve ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine başvurulmadan Genel Kurul’da görüşmelerine başlanmıştır. Ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne ilişkin hiçbir maddenin olmadığı bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Tüm bu çabalar, AKP iktidarının ilave bir kaynak arayışında olduğunu göstermektedir. Bu torba yasada, enflasyona, işsizliğe, barınma krizine, çiftçiye, üreticiye, dar gelirliye, kısacası toplumun bileşenlerinin sorunlarına yönelik umut olacak, çözüm olacak tek bir öneri bulunmamaktadır. Kayıt dışılığın arttığı, tefecilik, kara para aklanması gibi olayların kamuoyunu meşgul ettiği bir dönemde, AKP İktidarı, Türk Vergi sisteminde esaslı bir reform çalışması yapmaktan kaçınmıştır.”