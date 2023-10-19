CHP'li Gürer'den zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları için 3 yasa teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 3 ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ye 3 yasa teklifi verdi.

Gürer, zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Meclis Başkanlığı'na sunduğu 3 ayrı kanun teklifine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin sorunlarını anlatan Gürer, bu kesimin hak kaybına uğradıklarını ve mağdur edildiklerini ifade etti.

Gürer, "Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 3 ayrı kanun teklifi verdim. Meclisin bunları gündeme alarak çözüm üretilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

ZABITALARA YÖNELİK YASA YOK

Şirket elemanı olarak istihdam edildiği halde zabıta olarak görev yapanların bulunduğunu söyleyen Gürer, zabıtalara yönelik temel bir yasa da bulunmadığına işaret etti.

Öte yandan, itfaiyecilerin canları pahasına yangınlara müdahale ettiğini dile getiren Gürer, "itfaiyecilerin de özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması" için bir kanun teklifi sunduğunu belirtti.

İnfaz koruma memurlarının ise cezaevindeki hükümlü ve tutuklularla neredeyse aynı hayatı paylaştıklarına dikkati çeken Gürer, bu kesimin de haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Gürer'in TBMM'ye sunduğu 3 kanun teklifiyle, infaz koruma memurlarının "Emniyet Hizmetleri Sınıfı"na dahil edilmesi; itfaiye çalışanları için "İtfaiye, Arama-Kurtarma Hizmetleri Sınıfı"; zabıtalar için "Zabıta Hizmetleri Sınıfı" oluşturulması öngörülüyor.

BODRUM'DA İÇME SUYU SORUNU

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Bodrum'da içme ve kullanma suyu sorunu bulunduğunu da dile getirerek, "Bodrum, yıllık su ihtiyacının yarısını bile zor karşılıyor. İlgili bakana, Bodrum halkının suya erişim sıkıntısını sordum. Halen cevap gelmedi. Bodrum halkı su sıkıntısı konusunda yalnız bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.