CHP'li Gürer, El Nino'yu Meclis gündemine taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında küresel çapta etkili olması beklenen El Nino olaylarına ilişkin alınan tedbirler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Önergeye yanıt veren Bakan Yumaklı ise su sıkıntısı olan bölgelerde su tüketimi az olan ürünlerin ekiminin yapılması için tedbirler alındığını, söz konusu bölgelerde damla sulama yapmayan dane mısır üreticilerine sulama desteği ödemesi yapılmayacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “El Nino” isimli hava olaylarına ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdi.

Gürer, küresel çapta 2024 yılında etkili olması beklenen El Nino hava olaylarının tüm dünyada sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açacağı ifade edilirken Türkiye’de tarımsal üretimi nasıl etkileyeceğini açıklanmasını istedi.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle Meclis’e verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

2024 yılında küresel olarak sıcaklık rekorunun kırılacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. El Nino" adı verilen hava olayının ülkemizin tarımsal üretimi üzerindeki olası olumsuz etkileri üzerine Bakanlık tarafından bir acil durum planı hazırlamakta mıdır?

Öngörü olarak ülkemize etkisi ne olarak hesaplanmaktadır?

Tüm dünyada etkisi birkaç ay gecikmeli de olsa hissedilen bu olayın ülkemizde tarımsal ürünlere ve sonuç olarak üretime vereceği zararın önüne geçilmesi adına çiftçilerin bilgilendirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Tarımsal üretimde arz açığı bulunan ürünlerin ithalatında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özel bir üretim planlaması yapılması düşünülmekte midir?

KURAKLIK EYLEM PLANI

Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve diğer çevresel faktörlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi, azaltılması ve zararların en az indirilmesine yönelik olarak 2005 yılında yayımlanan 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile Devlet Destekli Tarım Sigortaları sistemi olan TARSİM’in kurulduğunu anımsattı.

İklim değişikliği azaltım ve uyum ile tarımsal kuraklık yönetimi konularında, her ilin kendi dinamiklerine ve özel koşullarına uygun “İl Kuraklık Eylem Planları” kapsamında faaliyet ve çalışmalarına devam ettiğini anlatan Bakan Yumaklı, “Üretim planlaması ve yönlendirmeye yönelik olarak havzalarda desteklenecek ürünlerin belirlenmesinde iklim, toprak, topografya bilgilerine göre oluşturulan ürün uygunluk alan bilgileri, tarımsal yeraltı su kısıtlı bilgileri kullanılmaktadır” dedi.

MISIR YERİNE SU TÜKETİMİ AZ OLAN ÜRÜNLER YETİŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, su kısıtı bulunan havzalarda, bitki su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine su tüketimi az olan ürünlerin ekimini sağlayacak tedbirler alındığını, su kısıtı bulunan tarım havzalarında damla sulama yapmayan dane mısır üreticilerine, fark ödemesi desteği yapılmadığını anlattı.

MERCİMEK, NOHUT...

Bakan Yumaklı, “Bununla birlikte bu havzalarda su kullanımının azaltılmasını sağlamak için dane mısıra göre çok daha az su tüketen mercimek, nohut ürünlerine diğer havzalara oranla fark ödemesi desteğine ilave yüzde 50 ödeme yapılmaktadır. Az su tüketen fiğ, macar fiği, yem bezelyesi, burçak ile mürdümük gibi yem bitkilerinin ekilişini artırmak ve üreticileri yönlendirmek amacıyla da yem bitkileri desteğine ilave yüzde 50 ödeme yapılmaktadır” dedi.

Bakan Yumaklı, yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu belirlenen 11 ilde ve 52 ilçede 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan yağlık ayçiçeği tohumunu kullanarak ekim yapan çiftçilere dekara 135 TL sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi yapılacağını da açıkladı.

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMI ETKİNLEŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik uygun üretim tekniklerini kullanmak ve iklim değişikliğine yönelik çeşit ve üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve üreticilerin üretime devam etmesi sağlanarak tedarik zincirinde aksamaların önlenmesine yönelik azami yüzde 75’i ayni destek ile ülke genelinde projeler yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

"TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL"

Önerge sahibi Gürer ise Bakanlık tarafından alındığı belirtilen tedbirlerin, Karadeniz ve Akdeniz’e akan ve doğal yollarla yeryüzüne çıkan suların yönünün kuraklığı hissedecek alanlara çevrilmesi yönünde çalışma yapması gerektiği belirtip arz açığı bulunan ve ithal zorunluluğu olan ürünlerin dünyada kuraklık nedeniyle temin sorununa karşı acil eylem planı oluşturması gerektiğini söyledi.

"KURAKLIK SORUNU COK CİDDİ"

CHP Milletvekili Gürer, sorunun ciddi ve mutlaka önemsenmesi gereken bir sorun olduğuna işaret ederek, “Daha önceki yıllarda da yaşanan El Nino hava olayının olumsuz etkilerinin en çok görüldüğü ülkeler sıralamasında ülkemiz alt sıralarda yer almasına karşın, özellikle ithal ürünleri temini de dahil yaratacağı etkinin iyi hesaplanması gerekir. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyecek bu durum için önlemler alınmalıdır. Örneğin, 2015 yılında Brezilya'da El Nino'nun olumsuz etkileri şeker kamışı kalitesini düşürerek tüm dünyada şeker fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmasına neden olmuştu. Bu bağlamda stratejik ürünlere yönelik düzenleme ve önlemler bugünden alınmalıdır” hatırlatmasında bulundu.