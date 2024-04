CHP'li Gürer: Et ve Süt Kurumu zamları geri almalıdır

Et ve Süt Kurumu’nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zamma tepki gösteren CHP'li Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zamların geri alınması gerektiğini söyledi. Gürer, "Kuyrukları ortadan kaldırmak için mi zam yapıyorsunuz?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar dün sabahtan itibaren geçerli oldu.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer de, Et ve Süt Kurumu’nun et fiyatlarına yaptığı zamma karşılık süt üreticisine yapılan yüzde 8,5’lik artışın dengesizliğine dikkat çekti ve zamların geri alınması istedi.

Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girerek kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu et ürünlerine yaptığı yüzde 25 zam ile dar gelirlinin et alabilmesini de zorlaştırdığını belirterek, "Kuyrukları ortadan kaldırmak için mi zam yapıyorsunuz?” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Gürer şunları söyledi:

“Et ve Süt Kurumu'nun satış fiyatı üzerinden emekli ve dar gelirli insanlar sabah erken saatlerde kurumun önünde kuyruğa giriyorlardı; böylece evlerine yarım veya bir kilo et alabiliyorlardı. Ancak bu et fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. 2022 yılında dönemin genel müdürü, kuyrukları kaldırmak için fiyatları artırdıklarını belirtmişti. Et ve Süt Kurumu, asli görevi piyasayı dengelemek ve sübvansiyon yapmak olan bir kamu kuruluşudur, ancak Sayıştay raporlarına göre, öngörülebilir ve planlı projeleri olmadığı için piyasanın gerisinde ürün satıyor ve talebi karşılayamıyor. Talebin karşılanmaması, sınırlı ürünün piyasaya verilmesi ve daha uygun fiyatlarla sunulması talebi artırıyor. Et fiyatları, yılbaşından bu yana sadece kesimhanelerde dana eti için kilogram başına 101 TL, koyun eti için ise 117 TL'yi aşmış durumda. Bu durumun önüne geçilemiyor. İthalat da çözüm olmuyor, çünkü piyasa verileri açısından ve kontrol açısından doğru şekilde denetlenemiyor. Bu durum, et fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Ayrıca, sürekli yem fiyatlarının artması ve ahır giderlerinin yükselmesi, hayvan varlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Erken kesime gönderilen hayvanlarla azalan hayvan varlığı, kesime gidecek hayvan varlığını da sorunlu hale getiriyor. Hayvan varlığının azalması, et ve süt fiyatlarının artmasına da neden oluyor. Ulusal Süt Konseyi'nin (ki iktidar kontrolünde) 1 Mayıs'tan itibaren süt fiyatlarına yüzde 8,5 zam yapmasıyla karşılaştırıldığında, Et ve Süt Kurumu'nun yüzde 25 fiyat artışı yapması yanlıştır ve bu zam geri alınmalıdır. Emekli ve dar gelirli insanlar için bu süreç sübvansiyon altına alınmalıdır; böylece emeklilerin ve dar gelirli insanların ete erişimi engellenmemelidir. Süreç doğru yönetilmezse, Et ve Süt Kurumu'nun sorunları artar. Veriler göstermektedir ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) süt üretiminde bir azalma olduğu işaret etmektedir. Süt üretiminin düşmesi, süt ve sütten mamül ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açacaktır. Doğru desteklemeler ve planlamalarla, bu sürecin üstesinden gelmek mümkündür. Zamlarla emekli ve dar gelirli insanların et ve süt ürünlerine erişiminin engellenmesinden başka bir şey yapılmamaktadır. Bu durumun bir an önce doğru planlama ile aşılması gerekmektedir; bu da doğru hayvan varlıklarının belirlenmesini ve sürecin doğru yönetilmesini gerektirir, böylece dar gelirli, sabit gelirli ve emekli insanlar et ve süt ürünlerine erişebilir.”