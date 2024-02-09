CHP'li Halıcı: Deprem bağışları AKP’nin seçim harcaması oldu

CHP'li Hikmet Yalım Halıcı, yurttaşların deprem için verdiği bağışları iktidarın kendi reklamında kullandığını belirterek, "Bu bütçeyle yerel seçimler için propaganda yapıyormuş. Ne depremzede ne vatandaş bunların umurunda. Deprem bağışları AKP’nin seçim harcaması oldu" dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın bölgede başta barınma ve altyapı olmak üzere birçok sorun giderilemedi.

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

'Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan paranın AFAD’a aktarıldığının söylendiğini belirten Halıcı, "Buraya bağış yapacağını vadeden birçok şirket, firma ve kişi halen bu parayı yatırmadı. Buna rağmen vatandaşlar dişinden tırnağından artırarak, elindeki son birikimi göndererek AFAD’a ve kampanyalara bağışta bulunmaya devam etti. Depremzede vatandaşlarımız konteyner ve çadır kentlerde elektrik kesintileri, su baskınları ve soğukla mücadele ederken vatandaşların bağışları kullanılmadı. Bir yıl boyunca depremzedeler soğukta, çamurda, karda, sıcakta mağdur edildi. Yerel seçimler gelince de zaten vatandaşın bağışladığı bu paralar iktidarın propaganda malzemesi oldu. Maraş depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hane başına 10 bin TL destek ödemesinin devlet bütçesinden değil, AFAD’a vatandaşların yaptığı bağışlardan karşılandığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Yaşananların büyük bir skandal olduğunu belirten Halıcı “Konu hakkında yargı süreci de başlatılmalı. Vatandaşların deprem bağışlarının hangi hesaplarda tutulduğu, kimler aracılığıyla bunların kullanıldığı ortaya çıkarılmalı. Şu an anlaşılıyor ki vatandaşımızın evinden, dişinden, birikiminden, hatta cebindeki son parayı verdiği bağışları iktidar kendi reklamında kullanmış" eleştirisinde bulundu.

Halıcı, şunları söyledi: "Bu bütçeyle yerel seçimler için propaganda yapıyormuş. Ne depremzede ne vatandaş bunların umurunda. Bu büyük çürüme içinde yandaşları şov yapıp vadettikleri bağışları yatırmadı, kamu bankaları bağışlarda bulunu ancak o zaten halkın parası. Halkımız buna rağmen gene destek oldu ama iktidar bunu en kötü en beceriksiz şekilde kullandı. Deprem bağışları AKP’nin seçim harcaması oldu.”

CHP'Lİ HALICI'DAN SORULAR

Hikmet Yalım Halıcı, önergesinde şu sorulara yer verdi:

>> Türkiye Tek Yürek kampanyasında vadedilen paraların ne kadarı toplanmıştır? Bu para şu anda hangi hesapta ve fonda tutulmaktadır?

>> Kampanyaya bağışta bulunacağını beyan etmiş şirket, holding, firma, kurum ve şahıslardan kaçı vadettiği yardım parasını yatırmamıştır? Bunlar kamuoyuna neden açıklanmamaktadır? Bağış yapacağını vadeden ancak parayı yatırmak için tam bir yıl bekleyen bu şirket, kurum ve kişiler kimlerdir?

>> Kampanyaya bağış yapan ancak vadettiği parayı bağışlamayan holding, firma ve şirketler hangileridir? Bunların son 5 yılda aldığı kamu ihaleleri nelerdir? Bu ihalelerin bedelleri ve ihale şekilleri nasıl gerçekleştirilmiştir?

>> Bu paranın ne kadarı AFAD’a aktarılmıştır? Bu para hangi tarihlerde kimler tarafından ne şekillerde kullanılmıştır? Bunun ayrıntılı raporları neden yayınlanmamaktadır?

>> Depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner kentlerde elektrik kesintileriyle, su baskınlarıyla uğraşırken bu paranın harcanması için neden yerel seçimler beklenmiştir?