CHP'li Halıcı: Yurtlardaki öğrenciler hala neden zehirleniyor?

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, KYK yurtlarında yaşanan zehirlenme vakaları hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Halıcı, yaşanan zehirlenme vakalarında idari ve hukuki süreçlerin hangi aşamada olduğunu sordu.

Güncel 13.11.2023 12:32 Giriş: 13.11.2023 12:32

Güncelleme: 13.11.2023 12:40 Kaynak: Haber Merkezi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilerin yaşadığı gıda zehirlenmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Halıcı, 12 Kasım Pazar gecesi Isparta Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 117 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılması hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Halıcı önergede “Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir?” diye sordu. CHP’li Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde; Yurtta zehirlenmeye neden olan yiyecekler hangi firmalarca temin edilmiştir? Bunların kontrolleri neden yapılmamaktadır? Bu firmalar ne kadar süreden bu yana yurtlara gıda temin etmektedir? Daha önce bu firma ya da firmaların verdiği gıdalar sonucu zehirlenme vakası yaşanmış mıdır?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Kaç kişiyle ilgili idari ve hukuki süreç devam etmektedir?

Yurtlarda gıda ve hijyen denetimleri hangi aralıklarla, nasıl ve ne şekillerde yapılmaktadır?

Isparta’da yurtlar hangi aralıklarla ve kimler tarafından denetlenmektedir? Bu denetimlerin sonuçları nedir?

Son iki yılda yurtlardaki gıda ve hijyen konularıyla ilgili bakanlığınıza, ilgili kurumlara ve CİMER’e yapılan başvuru ve şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin ve başvuruların sonuçları ne olmuştur? Bu şikayetler ve başvurular sonucunda kaç soruşturma açılmıştır?

Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir?