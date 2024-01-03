CHP'li İlgezdi: Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, , 1 Ocak 2024 itibarı ile kara yolları ve köprülere yapılan zamma ilişkin “Yeni yıla zamlarla başladık, vatandaşlarımız asgari ücrete gelen zammı daha alamadan zamlı fiyatları ödemeye başladı. İktidar kaşıkla verip, kepçeyle almaya devam ediyor" dedi.

Yurttaşlar yeni yıla da artan hayat pahalılığı ve geçim derdiyle girdi. Cezalar, harçlar, köprü ve yol ücretleri gibi pek çok kaleme yeni yılda zam yapıldı. 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret çalışanın cebine girmeden erimeye başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Ocak 2024 itibari ile Karayolları Genel Müdürlüğünce açıklanan köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.

Kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, yap- işlet- devret modeli ile yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yapıldı.



Bu zam oranları ile otomobiller için geçiş ücretleri; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 15 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 35 TL, Osmangazi Köprüsü'nden 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ise 295 TL oldu.



Chp’li Dr. Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada, “2023 yılı ortasında asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldıktan sonra işverenler ürün fiyatlarına yüzde 39,1 zam yaparak asgari ücret artışının bile üzerine çıkmıştı. Asgari ücretli vatandaşa çay kaşığı ile zam yapan iktidar almaya gelince kepçeyle alıyor. Yarattıkları derin krizin faturasını vatandaştan çıkarıyorlar. Emekliye, asgari ücretliye zam yapacakları aylarda sus pus olurken; konu kamu hizmetlerine, vergilere zam yapmak olduğunda ışık hızıyla hareket ediyorlar” dedi.



Taşımacılık sisteminin köprü geçişlerinin fiyatları yüzünden büyük sorunlar yaşadığını söyleyen İlgezdi; ‘’Taşımacılık sistemi iktidarın yönetemediği ekonomik tablo ve fahiş zam politikasından büyük zarar görüyor. Tarlada 5 lira olan ürün pazara geldiğinde 50 liraları buluyor. Emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımız pazara markete gidemiyor. Anneler çocuklarının beslenme çantasına 1 tane mandalina koyamıyor. Otoyola köprüye zam demek her ürüne zam demektir” ifadelerini kullandı.



"BU BÖYLE GİTMEZ ACİL KAMULAŞTIRMA YAPILMALI"



İlgezdi, “İktidarın büyük bir gururla söz ettiği, yap-işlet-devret modeline örnek olan Çanakkale Köprüsüne baktığımızda; 24 Haziran’da 22 bin 267 araç geçmiş. Verilen günlük garanti ise 45 bin araç. Bu da demek oluyor ki, en yoğun günde bile geçiş sayısı garantinin yarısı düzeyinde kalmış. Bu köprüde indirim uygulatıyor devlet. Geçiş ücreti sözleşmeye göre 17.7 euro yani bugünkü kurla 574 lira ama son zamla 295 lira ücret uygulanıyor. Aradaki fark hazineden karşılanıyor. Her gün zarar ediyoruz. Otoyol ve köprülerin acilen kamulaştırılması gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli kamu yararına işleyen bir sistem değil. Devletin acilen bu yol ve köprüleri kamulaştırması gerekiyor” açıklamasını yaptı.