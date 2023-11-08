CHP'li İlgezdi: Milli parklar talana açılıyor

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, 19 Ekim’de Meclis’ten geçen 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile milli parkların talana açıldığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 19 Ekim’de Meclis’ten geçen 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile milli parkların talana açıldığını kaydederek, “Ülkemizi cennet yapan 48 Milli Parkımız yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. Kanun ile Milli Parklarda turizm amaçlı konaklama tesisleri yapılabilecek. Bu talanı kabul etmiyoruz. CHP olarak Anayasa Mahkemesine götüreceğiz” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamayla, 19 Ekim’de Meclis’ten geçen, 25 Ekim’de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile milli parkların talana açılacağını ifade eden İlgezdi, “Ülkemizin yalnızca ve yalnızca yüzde 1’in kapsayan, binlerce canlıyı barındıran, doğa güzellikleri talana açılıyor. AKP iktidarında ormanların madenlere, yollara, köprülere kurban edilmesini çok gördük. Bu doğa düşmanı iktidar bunlarla yetinmeyerek şimdi de Milli Parklara göz dikti. CHP olarak tüm doğa talanlarının karşısında durduğumuz gibi Milli Parkları savunmak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"BİNLERCE HEKTAR ORMAN YOK EDİLDİ"

AKP’nin doğa katliamlarının artarak devam ettiğini aktaran CHP’li İlgezdi şu açıklamayı yaptı:

“AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana da maden ve turizm gibi işletmeler için 540 bin hektar orman, orman olmaktan çıktı. Ayrıca ‘Orman vasfını yitirdi’ denilerek 2B düzenlemesi ile de 640 bin hektar saha orman olmaktan çıkarıldı. Yalnızca geçen yıl 20 bin 615 hektar orman alanının amacı dışında kullanımına izin verildi.

Orman yangınlarına etkili şekilde müdahale etmeyerek binlerce dekan ormanın yakılışına göz yuman iktidar. Bu alanları ağaçlandırmak yerine turizm tesisi yapımına göz yumuyor.

İstanbul’un kuzey ormanlarını yollara kurban eden AKP yüzünden kuraklık artarak devam ediyor.

AKP’nin bilinçli doğa düşmanı politikaları yüzünden ormanların sesi, suyun rengi değişti. Doğaya karşı yapılan tahribatlar, adına yatırım denen projelerle her geçen gün çoğaldı, çoğalıyor. Ormanlar yetmemiş ki şimdi de Milli Parklara göz diktiler. Zaten turizm, maden, yol projeleri yüzünden orman alanları daralıyorken, şimdi de Milli Parkları yok edecekler. CHP olarak doğamızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”