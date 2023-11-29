CHP'li Kara artan hekim intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, artan hekim intiharlarına ilişkin soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Hekim intiharlarını engellemek için Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma komisyonu oluşturmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, hekim intiharlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinin gerekçesinde basına yansıyan intihar mektuplarına değinen Nermin Yıldırım Kara, “Türk Tabipler Birliği’nin hazırlamış olduğu rapora göre; 2023 yılının ilk 10 ayında 2541 hekim yurtdışında çalışmak için 'iyi hal belgesi' talebinde bulunmuştur. Bu rakamın 2013 yılının ilk 10 ayında 70 olduğu göz önünde bulundurulduğunda önemli bir artış göze çarpmaktadır. Bu durumda hiç şüphesiz hekimlerin yaşam şartlarındaki olumsuz değişimler etkili olmaktadır" bilgisini hatırlattı.

Kara, "Basına da yansıdığı üzere; Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görev yapan pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek yazdığı intihar mektubunda, hastanede nöbetlerinin 24 saat olduğundan, gece mesaisine giden genç kadınların sabah nöbeti sonrası 36 saat çalıştıktan sonra, 12 saatlik aranın ardından tekrar 36 saat daha mesai yaptıklarını belirtmiştir. Yine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan Doktor Mustafa Yalçın ise yine mektubunda, sağlık sektöründeki insanlar arasındaki ilişkinin sorunlarına ve mobbinge dikkat çekmiştir" dedi.

"HEKİMLERİMİZ TÜKENMİŞ HİSSEDİYOR"

Gerekçesinde, iktidar mensuplarının hekimlerin durumuna dair takındıkları tutumu eleştiren CHP'li Kara, “Maalesef her gün artan sayılarda tıp fakültesi öğrencileri ve her branştan hekim yaşamına son vermektedir. Zor bir merkezi sınavla eğitimine başlayan ve akademik olarak yıpratıcı bir süreçten geçen hekimlerimiz, mezuniyet sonrasında bu yıpranmışlığın etkisiyle görevine başlamaktadır. Hekimlerimiz, çalışma alanlarının uygunsuzluğu, çalışma saatlerinin uzunluğu, yüksek oranda iş yükü, sistemsel olarak yaşatılan mobbing ve hasta/hasta yakınlarından gelen fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet nedeniyle tükenmişlik içine girmektedir. Tüm bunlara ek olarak; birinci ağızdan ‘giderlersese gitsinler’ sözlerini işitmeleri ya da komisyon toplantılarında el işaretiyle tüm sorunun para olduğunun ima edilmesi hekimlerimiz açısından daha da olumsuz sonuçlara neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"CİDDİYET GÖRMEK İSTİYORUZ"

Somut adımların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini vurgulayan Hatay Milletvekili, “Yıllardır hekimlerimizin sorunları geçiştiriliyor. İktidar mensuplarının sergilediği umursamaz tavır, şiddet dilini ve eylemini besliyor. Özellikle bu dönemde hekimlerimizden vazgeçemeyiz. Bugüne kadar hangi somut adımların atıldığını ve ileriye yönelik planlamaların ne olduğunu merak ediyoruz. Eğer somut bir planlama yok ise ivedilikle mecliste bir komisyon kuralım, risk faktörlerini tahlil edip bu duruma son verelim.” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım Kara, Koca’ya şu soruları yöneltti:

» Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları boyunca kaç hekim, kaç sağlık çalışanı ve kaç tıp öğrencisi intihar etmiştir?

» Hekimleri intihara yönlendiren risk faktörleri tanımlanmış ve sınıflandırılmış mıdır?

» Her gün artan hekim intiharlarını engellemek için Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma komisyonu oluşturmayı düşünüyor musunuz?

» Hekim intiharlarında tükenmişlik hissine neden olan çalışma ortamları, artan iş yükü ve ülke genelinde egemen olan hekimlere karşı şiddet dili ve eylemlerine dair bugüne kadar hangi somut adımları attınız?

» İleriye yönelik planlamalarınız nelerdir?