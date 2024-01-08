CHP'li Kara'dan konteyner yangını tepkisi: Elektrik akımından daha kaç kişi ölecek?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Kara, Hatay'da yaşanan konteyner yangını sonrası iki çocuğun hayatını kaybetmesine dair yaptığı yazılı basın açıklamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Bu ölümlerin sorumlusu kim?" diye sordu. Kara, "Elektrik akımından daha kaç kişi ölecek?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Kara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar'a tepki gösterdi.

Hatay'da bulunan konteynerde meydana gelen yangında iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı basın açıklaması yapan Kara, "Ölümlerin sorumlusu kim?" diye sordu.

Kara, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bir Hataylı. Hemşerilerinin bu duruma düşmesinden dolayı hiç sorumluluk hissetmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK AKIMINDAN DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?"

Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen Hatay’da hiçbir şeyin normale dönmediğini vurgulayan Nermin Yıldırım Kara şunları söyledi:

“Bir ay sonra depremin üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak. Bu kadar süreye rağmen Hatay’daki depremzede yurttaşlar, her gün yeniden ölümle burun buruna geliyor. Maalesef geçen gün Samandağ’da evlerinin önüne koydukları prefabrik evde çıkan yangın sonucu iki çocuğumuz vefat etti. Basına da yansıdığı üzere; yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtiliyor. Elektrik hizmeti alamayan aile, yakınlarında bulunan bir elektrik direğinden tel ile elektrik çektiği ve yangına da bunun sebebiyet verdiği iddia ediliyor. Aile defalarca da elektrik saati takılması için başvuru yapmış. Bu çetin kış şartlarında soğukta donmamak ya da aydınlatma sağlayabilmek için başvurdukları yöntem bu olmuş. Şimdi burada suçlu kim? Kışın geleceği, yağmurların yağacağı ya da havanın soğuyacağı bir sır değildi. Ağustos ayından beri hem yurttaşlar hem biz gereken uyarıları yaptık. Elektrik olmadan ısınabilmenin, günlük yaşamı sürdürebilmenin imkânı yok. Tüm bunlar bu kadar aşikarken bir elektrik altyapısı bile doğru düzgün kurulamıyor, bir elektrik saati dahi takılamıyor. Daha birkaç hafta önce bir konteyner kentimizde elektrik kablolarının açıkta olduğunu görmüştük. Yurttaşlarımız kablolardan çıkan seslerden dolayı endişe ettiklerini dile getiriyordu. Hiçbir denetim olmadığını görüyoruz. Elektrik verilen konteynerlerde mevzuata uygunluk var mı? Tesisatlar sağlıklı şekilde kurulmuş mu? Bu soruların cevapları yok. Yurttaşların kaderi tamamen bir belirsizliğe terk edilmiş. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bir Hataylı. Hemşerilerinin bu duruma düşmesinden dolayı hiç sorumluluk hissetmiyor mu? Bakan olarak atanır atanmaz, ‘bütün ekiplerimizi altyapı konusunda seferber ettik ve bölgede olmaya devam edeceğiz’ açıklamasında bulunmuştu. Her gün elektrik kaynaklı yeni bir yangın haberi olurken sayın bakan nerededir? Ne dağıtım şirketleri ne de kamu görevlileri üzerine sorumluluk alıyor. Güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için, kaçak akım olup olmadığını kontrol etmek için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”

"ÖLÜMLERİN SORUMLUSU KİM?"

İktidarın hayati sorunlara çözüm üretmediğini ve depremzedeleri öncelemediğini ifade eden Kara, "Bu ölümlerin sorumlusu kkim?" diye sordu.

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konteyner ya da çadırların bulunduğu alanlar da ışıklandırmalar dahi düzgün işlemiyor. Daha geçen haftalarda çadırından kendi imkanları ile dışarıya inşa ettiği tuvalete giderken bir yurttaşımız karanlıkta düşerek vefat etti. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Bakana sorduğumuz soru önergesinde ise yine muğlak bir cevap alıyoruz. Bakan, ‘TEDAŞ ve EPDK tarafından incelenmekte, yatırım ve bakım programları oluşturuluyor.’ diyor. Ancak yaşamda bunun bir karşılığını göremiyoruz. Yetersiz çalışmalar, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden biz can vermeye devam ediyoruz. Çok temel sorunları dahi çözmeyerek depremden kurtulanlara Hatay’da yaşanacak bir hayat bırakmadılar. Çok temel olan altyapı, barınma ve beslenme gibi sorunlar iktidarın bilgisi dahilinde değil mi? Elbette biliyorlar. Bizim onlarca soru önergemiz, kürsü konuşmamız ve basın açıklamamız var. Depremzedeler, sivil toplum örgütleriyle ve birçok kuruluşla seslerini ulaştırabilmek için birçok çaba gösteriyor. Ancak, anlıyoruz ki Hatay’ın terk edilmişliği bir bilgisizlikten değil. Buradaki depremzedeler, iktidarın öncelikleri arasında değil. 11 ay boyunca bu kadar hayati sorunlara dair bir çözüm üretememenin başka bir açıklaması olabileceğini düşünmüyoruz. Yurttaşlarımızı öyle bir duruma sürüklediler ki her yağmur yağdığında insanlar derin bir korku yaşıyor. Konteynerleri ya da çadırları su basacak mı? Elektrik aksamından dolayı yangın çıkacak mı? Tuvalete giderken karanlıkta başımıza bir şey gelecek mi? Bu sürdürülebilir bir hayat değil. Bu kadar yıkıcı bir felaketin ardından sürekli tetikte yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Depremzedeler, herkes gibi insan onuruna yakışacak bir hayat istiyor. Bu da çok açık bir biçimde devletin en temel sorumluluğudur. Yapılamıyorsa da gerekli kurumlar hesap vermelidir.”