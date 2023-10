CHP'li Kara'dan Tarım Bakanı'na: Okul Gıdası Logosu uygulamasının 2026 yılına ertelenmesinin sebebi nedir?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde Okul Gıdası Logosu İşbirliği Protokolü'nün 2026 yılına ertelenme sebebini sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Milli Eğitim Bakanlığı, Taarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2019’da okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların yer alması amacıyla imzalanan Okul Gıdası Logosu İşbirliği Protokolü'nün 2026 yılına ertelenmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Projenin 2019 yılında imzalanmasına rağmen sürekli ertelendiğine dikkat çeken Kara, projenin son olarak 2026 yılına ertelenmesine tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Kara, "2019 yılından bu yana ilgili bakanlıkların hazırlıklarını tamamlamış olması gerekirken, bu kararın neden alındığı toplum nezdinde anlamlandırılamamıştır" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Mevcut ekonomik şartlar, enflasyon artışı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın tek öğün ücretsiz yemek uygulamasını yaygınlaştırmaktan vazgeçmesi gibi etkenlerden ötürü daha ucuz ama kalitesiz gıda girişinin önü mü açılmak istenmektedir?" diye sordu.

"TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN YÜZDE 42'Sİ SÜT ÜRÜNLERİNİ HER GÜN TÜKETEMİYOR"

Kara şunları dile getirdi

"Türkiye İstatistik Kurumunu’nun “Türkiye Çocuk Araştırması, 2022” raporuna göre; Türkiye’deki 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocuklardan yüzde 42,2’si peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini her gün tüketememektedir. Et, tavuk veya balığı her gün tüketebilen çocukların oranı ise yüzde 12,7 ve fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı ise yüzde 10,9’dur. 2023 yılında gittikçe kötüleşen ekonomik koşullar karşısında bu oranların iyi yönde gelişmesi mümkün gözükmemektedir. Türk-İş’in hazırladığı Eylül 2023 verilerine göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı 13.334,13 TL olmuştur. Bu şartlar altında; hükümet çocukları hem yoksulluğa hem de sağlıksız beslenmeye mahkûm etmiştir. "

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya şu soruları yönetti: