CHP'li Kara, depremzedelere verilen 'eşya yardımı parası' sözünü sordu: Niçin umut verdiniz?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlara 9 ay önce verilen eşya yardımı parası sözünün yerine getirilmediğini anımsatarak “Madem yapmayacaktınız, depremzedelere niçin umut verdiniz? Doğru düzgün resmî açıklama yapan bir kanal dahi yok. Yurttaşlar yetkililere sorduğunda hiçbir cevap alamıyor. Umutlandırıp sözünüzde durmayarak depremzedelere bir darbe daha vuruyorsunuz” dedi.

BirGün/ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremzedelere söz verilen ama yerine getirilmeyen eşya yardımı hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

9 aydır eşya yardımlarına ilişkin depremzede yurttaşların cevap alamadığını vurgulayan Nermin Yıldırım Kara, 21 Şubat 2023 tarihinde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki yapılan uygulamaları da hatırlatarak, ‘Hem AFAD hem de Aile Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Hazırlıkları tamamladık 2-3 gün içerisinde depremzede vatandaşlarımıza ne kadar eşya yardımı yapılacağını açıklayacağız.’ demişti. O günden bu yana konuya ilişkin ne resmi bir açıklama duyduk ne de bir eylem gördük” dedi.

Yurttaşların birçoğunun eşyasının enkaz altında kaldığını ifade eden Kara, “O dönem, yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı yapılara depremzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi yasaklandı. Biz o gün AFAD tarafından yayımlanan bu prosedürün doğru olduğunu dile getirdik ve destekledik. Ancak aynı günlerde verilen eşya yardımı sözü bugün unutuldu” diye konuştu.

“ZARAR TESPİT TUTANAKLARI NEREDE?”

Aradan geçen süreye rağmen hala umutla yurttaşların eşya yardımı beklediğini dile getiren Hatay Milletvekili Kara, “Süleyman Soylu’nun açıklamasından sonra yurttaşlarımız eşya yardımları için formlar ve tespit tutanakları doldurdu. Bu zarar tespit tutanaklarımıza ne oldu, kim bunları değerlendirdi merak ediyoruz. Bazı yurttaşlarımız deprem sonrasında başka evlere taşındılar. Kimi eşya alabilmek için borçlandı ve şimdi taksitleri ödemekle uğraşıyor. Eşya yardım parasının geleceğini hâlâ umutla bekliyorlar. Madem yapmayacaktınız, depremzedelere niçin umut verdiniz? Doğru düzgün resmî açıklama yapan bir kanal dahi yok. Yurttaşlar yetkililere sorduğunda hiçbir cevap alamıyor. Umutlandırıp sözünüzde durmayarak depremzedelere bir darbe daha vuruyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“SORULARIMIZA CEVAP VERİLMİYOR”

Hem plan bütçe komisyonlarında hem de çeşitli soru önergelerinde meseleyi dile getirdiğini ifade eden Nermin Yıldırım Kara, “Maliye Bakanlığına eşya yardımlarına ilişkin bir bütçe ayarlanıp ayarlanmadığını soru önergesiyle sorduk. ‘Bahsi geçen hususlar; İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.’ diye cevap aldık. Bundan dolayı, konuyu İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin belirlendiği plan ve bütçe komisyonunda dile getirdik. Eşya yardımlarının akıbetiyle ilgili bilgi talep ettik. Ancak yazılı olarak aldığımız cevapta; 10 bin TL’lik hane başı destek ödemesi, 15 bin TL’lik taşınma yardımı ödemesi, kira, tahliye ve vefat ödemeleri dışında bir kalemle karşılaşamadık. Cevaptan da anladığımız üzere eşya yardımına ilişkin somut bir adım gözükmüyor. Maalesef bu söz seçime giderken kullanılan bir propagandadan öte değilmiş. Aldığımız cevaplarda direkt olarak eşya yardımına ilişkin bir kalemin ayrıldığını görmüyoruz. Söz verildiyse tutulmalı, geçmiş dönem verilen sözler bugün tanınmıyorsa gerekli bakanlıklar çıkıp depremzedelere açıklama yapmalı. Eşya yardımlarına ek olarak; özellikle Hatay’da kaskosu bulunmayan ama deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen birçok araç var. Bu konuda da önemli bir mağduriyet oluştu. Buradaki zararın da tazmin edilmesini bekleyen birçok depremzede yurttaşımız var. Kasko durumu aranmaksızın araç sahiplerinin zararları da karşılanmalıdır” diye konuştu.