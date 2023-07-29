CHP'li Karabat 4 maddede anlattı: İşte AKP'nin yoksullaştırma politikası

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında atılan yeni adımları eleştiren CHP'li Karabat, verilen kararlarla halkın nasıl 'yoksullaştırıldığını' 4 maddede anlattı. Karabat, "Mehmet Şimşek ve TCMB yönetimi övmeye devam mı?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son enflasyon raporunu değerlendirdi. AKP'nin yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele yerine, enflasyonun önünü açan bir politika sürdürdüğünü kaydeden Karabat, iktidarın "yoksullaştırma politikasını" madde madde anlattı.

AKP’nin enflasyonu düzeltmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Karabat, "Planı olmadığı gibi bunu yapmak da istemiyor. TCMB 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti. 2024 tahinini ise yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltti. Gerçeğe yakın hedefler sunulduğu için bu başarı gibi anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇLİ YOKSULLAŞTIRMA TAM OLARAK BURADA BAŞLIYOR"

Merkez Bankası politikalarının başarı olarak anlatılmasının halka ihanet olduğunu kaydeden Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"KDV, ÖTV ve MTV gibi dolaylı vergilerin artırılması enflasyonla mücadele adı altında topluma sunuldu. Emekliye açlık sınırının altında maaş veriliyor. Asgari ücret de 1-2 ay içinde açlık sınırını altına inecek. Memurların da maaşı yoksulluk sınırının altında.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9’dan yüzde 61,5’e çıktı. Gıda enflasyonu halkın büyük kısmının yaşadığı gerçek pahalılıktır. Çünkü gelirin büyük kısmı gıda ve barınmaya gider. İşte bilinçli yoksullaştırma tam olarak burada başlıyor."

Karabat, yoksullaştırma politikasını ise madde madde şöyle sıraladı:

• Gıda maliyetlerini düşürecek bir plan yok. Aksine, motorin zamları ile gıda maliyetleri artırılıyor. Gıda üretimi, nakliyesi mutlak teşvik kapsamına alınmalı ama yapılmıyor. Ekmekten et ve süt ürünlerine kadar her türlü gıda günden güne zamlanıyor.

• Kamuda tasarruf sadece lafta kaldı. Rant ve zenginlik vergileri uygulanmıyor. Halka ise yeni vergiler masada. Bazı ürün gruplarında ÖTV artırımı, konut vergisi, konaklama vergisi, Özel İletişim Vergisi. Bu politikaya rasyonel zemin denemez.

• Yeni TCMB yönetimi de bu vergilerin hangi aralıklarla toplanacağını, hangi seviyelere çıkarılacağını, faizin halkın alım gücünü ne kadar kısacağını belirleyecek. Çünkü 'halk öyle yoksullaşsın ki alışveriş yapamayacak duruma gelsin' politikası var.

• Ay sonunu zor getiren vatandaşlar kredi kartları ile kendilerini çeviriyor. Peki, bu TCMB yönetimi ne yaptı? Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı faizlerini fahiş seviyeye çıkardı. Mehmet Şimşek de bunu başarı olarak sundu. Her 10 işletmeden 9’u krediye ulaşamıyor. Nakit yönetimi sıkıntıları nedeniyle piyasada şirketler arası ödemeler aksamaya başladı. İflaslar ve işsizlik büyüyecek. Mehmet Şimşek ve TCMB yönetimi övmeye devam mı?"