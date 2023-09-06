CHP'li Karabat: Geçmiş enflasyon verileri revize edilerek çalışanlara fark ödenmeli

TÜİK'in ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin, alışıldığının aksine ENAG’ın verilerinden yüksek olması dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklama yayımlayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, farkın kaynağının ENAG’ın verilere ulaşmada yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek, verilerin geriye dönük revize edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜK’in ağustos ayına kadar gerçek enflasyon verilerini gizlemesinin yurttaşların alım gücünü düşürdüğünü belirten CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Enflasyon verileri en başından beri doğru açıklansaydı, asgari ücret 18 bin TL, memur maaşları da 35 bin TL olabilirdi” derken enflasyon verilerinin saptırılmasının gelir dağılımının daha fazla bozulmasına yol açtığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Karabat: “Milli gelirin yarısı, en üst gelir grubundaki yüzde 20’ye gitmektedir. Orta sınıf bitirildi. Nüfusun büyük kısmı düşük gelire mahkum edildi. Enflasyon ile kaynak transferinin daha net göstergesi olamazdı” dedi.

“AKP, ENFLASYONLA MÜCADELE ETMİYOR”

AKP’nin enflasyonla mücadele etmediğini de savunan Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü:

“AKP’nin aslında enflasyonla mücadele arzusu da yoktur. Çünkü enflasyon adı konulmamış vergidir. Çalışanlar ve emekliler, varını yoğunu gıdaya, enerjiye, ulaştırmaya ve barınmaya harcıyor. AKP hükümeti de buradan yüksek vergiler toplayarak bütçeyi büyütüyor.”

“ÜCRETLER, AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇEKİLMELİ”

Ekonomik krizin özellikle kamu ve özel sektördeki 30 milyondan fazla çalışanı vurduğunu belirten Karabat, devletin geçmiş enflasyon verilerini revize edilerek farkı çalışanlara ödemesi gerektiğini ifade etti: ”Madem ki rasyonel politikalar diyorsunuz, TÜİK normale dönme işaretleri veriyor, o halde çalışanların ve emeklilerin geçmişe dönük haklarını da verin. Asgari ücret ve emekli maaşlarını derhal açlık sınırının üzerine taşıyın.”