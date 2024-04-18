CHP'li Karabat, konut satış verilerini değerlendirdi: "Kimler konut zengini oluyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın faiz artışları ve yüksek faizin konut piyasasına yansımaları hakkında yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın ‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir’ tezinden vaz geçildi. Ancak bu makas değişikliğinin bedelini ağır bir biçimde ödüyoruz" dedi. Karabat, TÜİK'in açıkladığı konut satışı verilerine göre ücretli veya dar gelirlilerin ev sahibi olmanın imkansız olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış verileri ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karabat’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, verilere göre özellikle çalışanlar için ev almanın imkânsız hale geldiği ve hükümetin bu krizi çözme kapasitesi olmadığını ifade edildi.

Hükümetin ekonomi politikalarının bedelinin yurttaşların ödediğini kaydeden Karabat, "Erdoğan'ın ‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir’ tezinden vaz geçildi. Ancak bu makas değişikliğinin bedelini ağır bir biçimde ödüyoruz" dedi.

Konut satışı verilerinde kredili /ipotekli satışların önceki yılın Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 56,1 azaldığına dikkat çeken Karabat, "Bu şu anlama geliyor, konut sahibi olanlar yine toplumun en zengin kesimleri ya da elinde yüklü miktarda sıcak para tutanlar oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Kimer konut zengini oluyor?" sorusunu soran Karabat'ın değerlendirmesinin tamamı şöyle:

"Bilindiği üzere dar gelirli, ücretli ya da memurların konut edilmelerinin en temel yolu krediden geçiyor. Ancak bugün faizler öyle bir seviyeye yükseldi ki çalışanlar, emeği ile geçinenler bankaların önünden dahi geçmiyor!

"KİRALIK EV BULMAK BİLE PROBLEM"

Yıllardır izlenen akıl dışı faiz politikası 1 yılda 3 Maliye Bakanı 3 de Merkez Bankası Başkanı yedi. Günün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” tezinden vaz geçildi. Ancak bu makas değişikliğinin bedelini ağır bir biçimde ödüyoruz.

Faziler tarihi seviyelere yükselmişken, "ben ekonomistim" diyen Erdoğan'ın ağzından faize dair tek söz dahi duyulmuyor. Bu tabloda bırakın ev sahibi olmayı, kiralık ev bulmak bile problem haline geldi.

"EN ZENGİN KESİMLER ELİNDE SICAK PARA TUTANLAR"

TÜİK'in son açıkladığı konut satış istatistikleri de bu tezi doğruluyor. Veriler ücretli veya dar gelirli için ev sahibi olmanın imkansızlığını ortaya koyuyor. Uzun zamandır sert düşüşler yaşayan konut piyasasında son aylarda dikkat çeken bir hareketlenme yaşanıyor.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Uzun zamandır düşme eğiliminde olan satışların ekonomide olumlu bir iyileşme olmamasına rağmen artması akıllarda soru işaretleri yaratıyor.

Bu veriler dikkatli incelendiğinde kredili /ipotekli satışların önceki yılın Ocak-Şubat dönemine göre %56,1 azaldığı görülüyor. Bu şu anlama geliyor, konut sahibi olanlar yine toplumun en zengin kesimleri ya da elinde yüklü miktarda sıcak para tutanlar oluyor.

Kısmi fiyat düşüşlerini fırsat bilenler bu koşullarda servetlerine servet katmaya devam ediyor. Olan yine yoksul vatandaşa oluyor! AKP'nin bu krizden çıkacak ne öngörüsü ne de planı var! Bu çark kırılmadıkça emekçiler kiralık ev bulmakta dahi zorlanmaya devam edecek!"