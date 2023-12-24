CHP'li Karabat: Mehmet Şimşek, pos cihazı ile kara para trafiğine göz yumuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 31 şirkete yurtdışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiğine dikkat çekerek Libya ve Irak başta olmak üzere yurtdışından Türkiye'ye kara para aktarıldığını öne sürdü. Savcılık ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyleyen Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sistemin işlemesine göz yumduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e pos cihazı Libya ve Irak üzerinden Türkiye'de kara para aklama iddialarını sordu.

Şimşek'in “Biz yurt dışında para aramıyoruz” söylemini hatırlatan Karabat, cari açığı kapatan paraların büyük kısmı pos cihazları ile geldiğini öne sürdü.

2019 yılından bu yana pos cihazı ile kara para aklama sisteminin içinde 70 milyar doların üzerinde işlem yapıldığını söyleyen Karabat, BDDK ve MASAK'ın süreçlerden haberdar olduğunu Savcılık ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ise soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Karabat, "Ama Şimşek halen sistemin işlemesine göz yumuyor" dedi.

"31 ŞİRKETE 309 ADAET POS CİHAZI VERİLMİŞ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Karabat, şunları kaydetti:

"Pos cihazı üzerinden başta Libya ve Irak olmak üzere yurtdışından Türkiye’ye aktarılan kara paraların aklanması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunu görmezlikten geliyor. Avrupa ve Ortadoğu’da sıcak para için gitmedik ülke bırakmayan Mehmet Şimşek diyor ki 'Biz yurt dışında para aramıyoruz.' Aslında haklı. Çünkü cari açığı net hata noksan olarak kapatan paraların büyük kısmı pos cihazları ile geliyor.

2019’dan günümüze kadar kurulan pos cihazı ile kara para aklama sisteminin içinde 70 milyar doların üzerinde işlem yapılmıştır. BDDK ve MASAK bunları biliyor. Savcılık ve Gelir İdaresi Başkanlığı bu konu hakkında soruşturma yürütüyor. Ama Şimşek halen sistemin işlemesine göz yumuyor! BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor. Bu şirketlere ve pos cihazlarına ‘günlük limit noktası’ oluşturulmadı. Böylece gün içinde yüzbinlerce dolarlık işlem yapabiliyorlar.

MEHMET ŞİMŞEK KARA PARA İÇİN POS CİHAZI DAĞITILAN 31 ŞİRKET KİMİN?



1- Pos cihazı üzerinden başta Libya ve Irak olmak üzere yurt dışından Türkiye’ye aktarılan kara paraların aklanması devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunu görmezlikten geliyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) December 24, 2023

"BU ŞİRKETLER HANGİ ŞARTLARA GÖRE SEÇİLMİŞTİR?"

Mehmet Şimşek’e soralım: Bu 31 şirket hangi şartlara göre seçilmiştir? Bunlar kuyumculuk işi mi yapmaktadır? Bu şirket sahiplerinin bir kısmının dolandırıcılık suç kaydı var mıdır? Türkiye’nin kripto para düzenlemesi ile gri listeden çıkacağını söyleyen Şimşek, yine gerçekleri saptırıyor. Pos cihazı ile kara para trafiği halen devam ediyor ve bu durum Türkiye’nin başını ağrıtacak.

'Çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmedik' diyen Şimşek, hayatın gerçeklerinden uzaklaşmıştır. Ne kara para ile ne de enflasyonla mücadelede bir iradesi yoktur.