CHP'li Karabat: Pos cihazı üzerinden kara para aklanıyor, ABD Kongresi'ne rapor sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ABD devlet kurumu DFC'nin Kongre’ye bir rapor sunduğunu ve raporda Türkiye'nin adının geçtiğini belirtti. "Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor" diyen Karabat, "Pos tefeciliğine karışan bankalar, aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bazı avukatlar aracılığıyla adliyelerde sipariş karar çıkartmaya başladılar. Yapılan şikayetleri kapatmaya çalışıyorlar. Yargıdaki çete devrede" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçtiğimiz nisan ayında gündeme getirdiği pos cihazları üzerinden kara para aklama iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak ABD’nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) tarafından Kongre’ye bir rapor sunulduğunu belirten Karabat, raporda Türkiye’nin de adının geçtiğini açıkladı.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye maalesef kara para konusunda başını belaya sokmak üzere. ABD Kongresi’ne yeni bir rapor sunuldu. Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor" dedi.

"SESİ ÇIKMAYAN TEK KİŞİ VAR; MEHMET ŞİMŞEK"

"Daha önce uyarılarım dinlenseydi, gri listeden çıkmış olurduk. ABD gibi ülkelere de diplomatik koz vermezdik" diyen Karabat, şunları anlattı:

"Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi konularında Türkiye’yi, üzerine düşeni yapmadığı için gri listeye aldı. Mehmet Şimşek, gri listeden çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi; ama bu büyük bir yalan!

Dolandırıcılar, mafya, tefeciler almış başını gidiyor. Sesi çıkmayan tek bir kişi var: O da Mehmet Şimşek... Yeni ekonomi politikasıyla başarılı izlenimi veriyor. Ama kara paraya muhtaç!"

"BANKALAR DA ÇARKIN İÇİNE GİRDİ"

Bankaların da bu çarkın içine girdiğini vurgulayan Karabat, "Gündemdeki son fon skandallarında bankaların adının geçmesi tesadüf değil. Çünkü denetimler yetersiz. Çünkü, 'Para getirin de nasıl olursa olsun' deniyor" ifadelerini kullandı.

"YARGIDAKİ ÇETE DEVREDE"

"ABD’nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) belirli aralıklarla ABD Kongresi’ne raporlar sunar. Son raporunda Türkiye’nin pos cihazı meselesinde kara para aklama, terörün finansmanı gibi konuların üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi" bilgisini aktaran Karabat, şunları kaydetti:

"Peki, neler oldu? Türkiye’de konuya dair soruşturma devam ederken kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildi. Bu karara itiraz edildi. Peki, bu süreç nasıl gelişti?

Pos tefeciliğine karışan bankalar, aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bazı avukatlar aracılığıyla adliyelerde sipariş karar çıkartmaya başladılar. Yapılan şikayetleri kapatmaya çalışıyorlar. Yargıdaki çete devrede!"

"TÜRKİYENİN BAŞINI BELAYA SOKACAK"

Kara para ile ilgili araştırmayı MASAK'ın yapması gerektiğini belirten Karabat, "Kara para ile ilgili araştırmayı MASAK’ın yapması gerekiyor, kanun bunu emrediyor. Ancak BDDK Kanununa göre kararlar çıkartılıyor. Zannediyorlar ki olay böylece kapatılabilecek" ifadelerini kullandı.

Karabat, şöyle devam etti:

"Ancak hem AKP’nin hem de bu bankaların anlamadığı konu şu: On milyarlarca dolarlık bir para aklama söz konusu ve ABD bunu uzun süredir inceliyor. Siz mahkemeden takipsizlik kararı alsanız da bu konuyu göz ardı etmeyeceklerdir!

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) bu konuyla yakından ilgileniyor. Libya’dan, Irak’tan kara paranın Türkiye’de aklanması söz konusu. Bu olay Türkiye’nin başını belaya sokacak diye tekrar uyarıyorum. Bu olayın bir diğer boyutu da vergi kaybı. Pos tefecileri elde ettikleri komisyon gelirlerinin vergisini de ödemedikleri için vergi kaçakçılığı oluyor. Mehmet Şimşek kaynak arıyorsa, KDV’ye zam yapacağına, ek vergiler çıkaracağına önce buradaki vergileri tahsil etsin."

"ZİNCİRLEME FİNANSAL SUÇ VAR"

CHP'li Karabat, son olarak şunları söyledi:

"Kimlere pos cihazı dağıtıldı, bunlar ne kadar satış yaptı, hangi bankalar bunları yönetti, hepsinin kaydı var. Mehmet Şimşek #Maliye Bakanı olduğunu da hatırlarsa buradaki vergi kaybını tahsil eder.

Burada zincirleme bir finansal suç var. Hem kara para hem de vergi kaçakçılığı... Bu olay MASAK’ın ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde. Bırakın bürokratlar işini yapsın. Kimler ne ceza alıyorsa alsın. Vergi kaybı telafi edilsin."