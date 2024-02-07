CHP'li Karabat: "Pos cihazlarıyla kara para aklama operasyonu derinleştirilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, pos cihazıyla kara para aklama faaliyetine ilişkin düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı. Karabat, “ İstanbul’da pos cihazıyla kara para aklama operasyonu düzenlendi. Ama bu operasyon buz dağının sadece görünen yüzü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, pos cihazıyla kara para aklama faaliyetine ilişkin düzenlenen operasyon hakkında yazılı açıklama yaptı.

Karabat, X hesabından, “Pos Cihazı ile Kara Para Aklama Operasyonları Devam Etmeli! Görünen Buzdağının Sadece Su Üstündeki Yüzü” başlıklı paylaşım yaptı. Karabat’ın açıklaması şöyle:

"BU OPERASYON BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN YÜZÜ”

“Daha önce defalarca dile getirdiğim pos cihazlarıyla kara para aklama konusunda sonunda harekete geçildi. İstanbul’da pos cihazıyla kara para aklama operasyonu düzenlendi. 60 pos cihazı, yabancı ülke bankalarına ait ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 1515 banka kartıyla kredi kartı ve 17 para sayma makinesi ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Ama bu operasyon buz dağının sadece görünen yüzü. Çünkü bu operasyonda 1,8 milyar dolarlık kara paranın aklandığı emniyet kaynakları tarafından ifade ediliyor. Ancak bizim sadece geçen seneye kadar olan tespitimiz 70 milyar dolar üzerinde.

"OPERASYON DERİNLEŞTİRİLMELİDİR ÇÜNKÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İTİBARI SÖZ KONUSUDUR”

Mali Suçlarla Mücadele polislerimizi tebrik ediyor, operasyonu derinleştirmelerini bekliyoruz. Aynı şekilde MASAK da elini hızlı tutmalı ve polisimize yardımcı olmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nı da göreve davet ediyorum. Çünkü burada büyük vergi kaybı da söz konusu. İstanbul’daki operasyon sadece bir şirkete yapıldı. Oysa BDDK’nin tespitlerine göre, 31 şirkete verilen 309 pos cihazı söz konusu. Tek şirket 1,8 milyar dolar kara para aklıyorsa geriye kalan 30 şirket ne kadar kara para aklamıştır? Net hata noksan dedikleri kara para işte burada yatıyor. Bu operasyon derinleştirilmelidir. Yurt dışı çıkış yasağı dahil her türlü tedbir bir an önce alınmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı söz konusudur.”