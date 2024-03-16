CHP'li Karabat'tan faiz oranlarının artırılmasına tepki: Akıl tutulması

Merkez Bankası'nın kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak faiz oranlarını artırmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Özgür Karabat, söz konusu kararla birlikte dar gelirlinin yaşamının daha da zorlaşacağını söyledi. İcralık olan kişi sayısının artacağı uyarısında bulunan Karabat, enflasyonla mücadelede dikkat edilmesi gereken 4 noktaya vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarmasını değerlendirdi.

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin enflasyona karşı mücadele bahanesiyle artırıldığına dikkat çeken Karabat, "Rasyonel politikanın adı yoksulları daha da yoksullaştırmak değildir" dedi.

"İCRALIK OLANLARIN SAYISI DAHA DA ARTACAK"

Söz konusu uygulamaları ay sonunu getiremeyen işçi, emekli ve dar gelirli yurttaşların kullandığına vurgu yapan Karabat, "Şimdi onlara deniyor ki; 'Sen zaten geçinemiyorsun, faturalarını ödemek ve karnını doyurmak için çektiğin paraya da daha fazla faiz uyguluyorum.' Rasyonel politika dedikleri işte bu akıl tutulması" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararla birlikte icralık olacak yurttaş sayısının daha da artacağını söyleyen Karabat, şöyle devam etti:

"Toplumsal cinnet, intiharlar ve huzursuzlukların arttığını da göreceğiz. Acı reçeteyi vatandaşa kesenler, öncelikle dönüp kendilerine bakmalılardır. 100 araçlık konvoylarla dolaşanlar, uçakları ve helikopterleri yere inmeyenler, Saray’larda ejder meyvesi ve manda yoğurdu ile beslenenler bu acı reçeteyi ödemek zorundadırlar."

Karabat, Türkiye'nin üretimde, ithal ikamede, israfta, hukukun uygulanmasında gereken adımları atmadığı müddetçe enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.