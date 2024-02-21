CHP'li Karabat, üç ülkeye işaret etti: Erdoğan onlar gibi yönetmek için düğmeye basacak

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, mevcut politika ile enflasyonun tek haneye inmesinin mümkün olmadığını söyledi. Karabat, ekonomik verilerin TÜİK eliyle manipüle edildiğini kaydetti. AKP'nin ekonomiyi toparlayamayacağını çok iyi bildiğini söyleyen Karabat, "Erdoğan, Türkiye'yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi yönetmek için düğmeye basacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarıyla enflasyonun tek haneye inmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Karabat, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci yarısından itibaren baz etkisiyle enflasyondaki artış hızının yavaşlamasının beklendiğini, ekonomi yönetiminin ise bunu başarı olarak aktardığını belirtti.

Ekonomik verilerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eliyle manipüle edildiğini kaydeden Karabat, "Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasıyla enflasyonun tek haneye inmesi mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

"AKP, EKONOMİYİ TOPARLAYAMAYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Ekonomik ve siyasi krizlerin aşılamadığı toplumların otoriter yönetimlere mahkum olduğunu dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Kronik hale gelmiş enflasyon, umutsuz bir halk, sürekli dış tehdit algısı ile daha sağcı ve baskıcı bir yönetimin zemini hazırlanıyor. Anayasa'nın rafa kaldırıldığını, hukukun uygulanmadığını ve sarayın emrindeki yargıçlar ile muhalefete baskı kurulduğunu artık herkes kabul etmiş durumda. AKP, ekonomiyi toparlayamayacağını çok iyi biliyor. Erdoğan, Türkiye'yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi yönetmek için düğmeye basacak. Bu nedenle yerel seçimlerden sonra Anayasa ve kurumlar arası krizi tırmandıracak."