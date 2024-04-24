CHP'li Karasu'dan cami restorasyonuyla ilgili soru önergesi: "Tarikatlarla iş birliği mi yapılmakta?"

CHP Sivas Milletvekili Karasu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tarihi Meydan Camisinin Uluslararası Ravza Derneği ile protokol imzalamasına tepki gösterdi. CHP'li Karasu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması üzere soru önergeri verdi.

CHP'li Karasu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Uluslararası Ravza Derneği ile Meydan Cami restorasyonu için protokol imzalamasına tepki gösterdi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi verdi. CHP'li Karasu "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Allah'ın evi camiler üzerinden tarikatlarla iş birliği mi yapmaktadır?" diye sordu.

CHP Sİvas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Uluslararası Ravza Derneği ile Meydan Cami restorasyonu için protokol imzalanmasına tepki gösterdi.

Meclis'e verdiği soru önergesinde "Camiler üzerinden tarikatlarla iş birliği mi yapmaktadır?" diye soran Karasu, Ensar Vakfı Sivas Şubesi olağan genel kurul toplantısının da Mart ayı içinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasında yapıldığını da açıkladı.

CHP'li Karasu şu soruları yöneltti:

"1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Allah'ın evi camiler üzerinden tarikatlarla iş birliği mi yapmaktadır?

2. Devletin kurumlarının, “protokol” adı altında sözde STK’lara teslim edilmesinin bir başka örneği var mıdır? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iller bazında protokol imzaladığı dernek, vakıf vb. kurumların listesi ve içerikleri nelerdir?

3. Uluslararası Ravza Derneği, özelde Sivas genelde ise ülkemizde başka restorasyon çalışmalarına verdiği finans kaynağı veya başka bir desteği bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise içeriği nedir? Ülkemiz genelindeki, restorasyon faaliyetlerine destek olan başka dernek, vakıf vb. bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise son üç yılda bu kurumlar ve verdikleri destekler nelerdir?

4. Sözü edilen derneğin kurulduğu 2012 yılından 2023 yılına kadar 260 milyon TL yardım faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilmektedir? Derneğin gelir kaynaklarına ilişkin denetim yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Derneğin "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı iddiası doğru mudur?

5. Restorasyonu bakanlığın yapmıyor oluşunun gerekçesi nedir?

6. Restorasyon için ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman, hangi şartlarda ihale ilana çıkılmıştır?

7. Sosyal Medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda restorasyonu yapacak firma A.R.T. Norm Restorasyon İnşaat olarak belirtilmesine rağmen restorasyon çalışmalarını neden Ocakoğulları Restorasyon Ticaret Sanayi Limited Şirketi yapmaktadır?

8. Bu şirket, daha önce özelde Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, genelde ise ülkemizde her hangi bir restorasyon ihalesi almış mıdır?

9. Bu firmayla, bölge müdürü Cemal KARACA arasında bir bağ olduğu iddiaları doğru mudur? Söz konusu firma Cemal KARACA, müdür olduktan sonra Sivas’ta kaç ihale almıştır, işlerin içeriği ve sonuçları nedir?

10. Ensar Vakfı Sivas Şubesi’nin Mart ayında olağan genel kurul toplantısının Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasında yapılmasının hukuki gerekçesi ve dayanağı nedir? Bölge müdürlüğü Ensar Vakfı dışında başka vakıf, dernek vb. kurumun genel kuruluna ev sahipliği yapmış mıdır?"