CHP'li Karasu Meclis gündemine taşıdı: Sivas'ta hava ambulans hizmetinde eksiklik yaşanıyor

Sivas’ta doktor açığı, hastanelerdeki malzeme yetersizliği ve ambulans helikopterin tahsisindeki sorunlar sağlık sistemini sorun yumağı haline getirdi. CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Karasu, verdiği soru önergesiyle sağlık alandaki yetersizlikleri ve sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, Sivas’ta uzun yıllardan bu yana yaşanan sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin kronik bir hal aldığını belirterek sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Karasu doktor açığı, hastanelerdeki malzeme yetersizliği ve ambulans helikopterin tahsisindeki sorunların sistemi sorun yumağı haline getirdiğini, çileyi vatandaşın çektiğini vurguladı.

Sivas’ta doktor ve sağlık personeli sayısının yetersizliği, tıbbi cihazların az olması, hastanenin fiziki koşullarının yetersizliği gibi konular sağlık alanında önemli sorunlar yaratmaya devam ediyor. Geçen yasama döneminde sorunları ısrarla TBMM gündemine taşıyan, ancak gerekli yanıtları alamayan CHP’li Karasu, konuyu Meclis’e taşıdı.

Sivas’ın Türkiye’nin ikinci büyük yüzölçümüne sahip, büyük ve dağınık yerleşime sahip olduğunu hatırlatan Karasu uzman doktor, personel ve sağlık malzeme yetersizliğinin yanı sıra uzak mesafeleri kısaltacak, organ nakli ve daha hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyan hava ambulans hizmetlerinin eksikliğinin yaşandığına dikkat çekti.

“VERİMLİLİK” SAĞLIĞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Daha önce sorunları defalarca TBMM’de gündeme getirdiğini, bakanlığa sorular sorduğunu ancak bunların yanıtsız kaldığını hatırlatan Karasu, ancak “hava ambulansı” konusundaki bir sorusuna yanıt verildiğini belirtti.

Karasu, o yanıtta Bakan’ın “hava ambulans hizmet bölgelerinin ulaşabilirlik, verimlilik gibi faktörler göz önüne alınarak yeniden belirlendiğinin” ifade edildiğini ve “Sivas ili hasta hava ambulans talepleri diğer helikopter bölgelerinde konuşlu bulunan helikopter ambulanslar ve Sağlık Bakanlığı uçak ambulansları ile değerlendirilmektedir. 12.09.2022 tarihinde ihale tamamlanmış olup, helikopter konuşlanma bölge sayılarında artış olduğunda, ülke genelini kapsayacak şekilde lokasyonlarda güncelleme yapılacaktır” yanıtı verildiğini hatırlattı.

Karasu, son önergesinde ise şunları kaydetti:

“Hal böyle olmasına karşın, geçen süre içinde ilimizde sağlık hizmetlerinde yaşanan sorun ve sıkıntılar her geçen gün katlanarak armaya devam etmiştir. Son olarak, gazeteci Ömer Çakal’ın annesi Naile Çakal, aort anevrizması sızıntısı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyata girdiği, ancak hastanın ameliyathanedeki stent yokluğu sebebiyle acilen Ankara'ya sevkedilmesi gerekirken ambulans helikopterin bulunmaması sebebiyle sevkin gerçekleştirilemediği ve tüm çabalara rağmen hastanın kurtarılamadığı belirtilmektedir”

BAKAN KOCA’YA SORULAR

Çakal ailesine sabır ve başsağlığı dileyen Karasu, Sivas’ta yaşanan sorunlar ile acil bir hastanın başka bir ile sevkinin önemi açısından yaşanan bu olayın son derece önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: