CHP'li Kastamonu Belediyesi, TÜGVA ve Ülkü Ocakları'na sağlanan kaynakları anlattı

CHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, seçimden önce MHP'nin yönettiği belediyedeki usulsüzlükleri anlattı. Ülkü Ocakları'na ve TÜGVA'ya kafe verildiğini ve bunlar iptal edildiğini açıklayan Baltacı, "TÜGVA ve TÜRGEV gibi kurumlar toplum yararına çalışan değil, siyasi bir ideolojiyi yaygınlaştımak için belediyeleri istismar eden yapılardır" dedi.

Kastamonu'da CHP'den belediye başkanı seçilen Hasan Baltacı, mayıs ayı birinci belediye meclisi toplantısında 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce MHP'nin yönettiği belediyedeki usülsüz uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Baltacı, belediyeye ait kafelerin Ülkü Ocakları'na tahsissiz şekilde verildiğini ve düşük bir kira bedeliyle işletildiğini, belediye kaynaklarından MHP'ye yakın medyaya 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Kentte ayrıca TÜGVA'ya tahsis edilen Çadır Kafe de belediye meclisi kararıyla geri alındı.

Belediyeye ait kafelerin Ülkü Ocakları'na tahsissiz şekilde verildiğini belirten Baltacı, "Otogarın karşısındaki parkta belediyeye ait bir kafe var. Bu kafeyi Ülkü Ocakları, tahsissiz bir şekilde işgalci olarak işletmiş. Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler. İş bununla bitmemiş, belediye işgalci olarak kullanılan bir yerin doğalgaz faturasını ödemiş" dedi.

Hasan Baltacı, önceki belediye döneminde bütçeden MHP'ye yakın medya organlarına aktarılan kaynakları da açıkladı. Baltacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu Belediyesi bütçesinde bir mali disiplin getireceğimizi, bütçeyi en etkin bir şekilde yöneteceğimizi, bizden önce yapılan israfları kamuoyuyla paylaşacağımız gibi bundan sonra da Kastamonu Belediyesi'nin bütçesinde ilgili tasarruf tedbirlerini alacağımızı söylemiştik. Bu bakımdan attığımız bazı adımları, kamuoyuyla sosyal medya aracılığıyla paylaştık. Ama birkaç tanesini örnek vermek istiyorum. Bu dönemde Kastamonu Belediyesi Bengütürk TV'ye 739 bin 183 TL para ödenmiş.

Teknolojinin, sosyal medyanın geldiği aşamayı düşündüğümüzde, elinizdeki bir kamera ile yapabileceğiniz işler için Bengütürk TV'ye Kastamonu Belediyesi olarak tam 739 bin lira para ödemişiz. Dahası ne yapmışız? Türk Gün diye bir ajans varmış. Gün gazetesine abone olunmuş, 461 bin 685 bin TL Kastamonu Belediyesi kaynak aktarmış. Bu kaynaklarımızı önümüzdeki süreçte çok daha etkin kullanacağız. Bizim burada grafikerimiz var, basın birimimiz var, çeşitli olanaklarımız var. Ama Ankara'da faaliyet gösteren Fikri Alem diye bir reklam şirketine tam olarak 28 milyon 349 bin 77 TL reklam harcaması yapılmış. Bu reklam harcamasının hangi kalemlerde yapıldığını incelediğimizde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz, Kastamonu'nun malına mülküne sahip çıkmakla yükümlüyüz."

TÜGVA'YA VERİLEN KAFENİN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca, belediye meclisi tarafından alınan kararla Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çadır Kafe/Kütüphanesi'nin sözleşmesi, AKP grubunun itirazlarına rağmen oy çokluğuyla iptal edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA için AKP'li bir meclis üyesinin “Bunlar toplum yararına çalışan kuruluş” demesi üzerine Belediye Başkanı Baltacı şu cevabı verdi:

"Toplum yararına çalışmak isteyenler bir zahmet kamunun mallarıyla, kamunun vergi istisnalarını kullanarak değil, kendi öz güçleriyle topluma yararlı olsunlar. Ben devletin parasız yatılı okulunda okudum. Devlet ne zaman eğitimden elini çekti, o alanları cemaatlerle tarikatlarla doldurdu, sonucunda 15 Temmuz oldu. TÜGVA ve TÜRGEV gibi kurumlar toplum yararına çalışan değil, siyasi bir ideolojiyi yaygınlaştımak için belediyeleri istismar eden yapılardır."