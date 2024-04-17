CHP'li Kastamonu Belediyesi, yandaş medyaya verilen abonelik ücretlerini iptal etti

Kastamonu'nun CHP'li yeni belediye başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden yandaş medyalara verilen yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödemelerinin iptal edildiğini duyurdu

Kastamonu'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde Kastamonu CHP adayı Hasan Baltacı, oy çoğunluğunu alarak Kastamonu Belediye Başkanı seçildi.

Böylece, Kastamonu'da 30 yıl sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığı bir dönem başladı.

Görevine başlayan Hasan Baltacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, belediye bütçesinden yandaş medyaya verilen 426.230 TL abonelik ücretini iptal ettiklerini açıkladı.

Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir.



Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. pic.twitter.com/jVEM9q8UnS — Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) April 17, 2024

Baltacı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir. Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır."