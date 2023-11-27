CHP'li Kaya: Deprem bölgesindeki barınma krizini çözün

CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de depremin ardından depremden bu yana yaşamlarını çadırda devam ettiren köylüleri ziyaret edip sorunlarını dinledi. CHP’li Asu Kaya, "Canları tehlikede, rüzgârların sert esmesiyle kömür sobası daha da büyük tehdit oluşturacak” diyerek barınma krizinin çözülmesi çağrısında bulundu.

CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Kâtip üyesi Asu Kaya, 6 Şubat’ta meydana gelerek çok sayıda kentte yıkıma neden olan depremlerden etkilenen Osmaniye’de çadırda kalan köylülerle bir araya geldi.

Osmaniye merkeze bağlı ve merkeze sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunan köylülerle görüşen Kaya, “Halkımız hala çadırda kalıyor. Altı kişilik bir aile, gelen kışla beraber ciddi anlamda üşümeye başladıklarını da belirttiler. Dört çocukları olan aile çadır içinde kömür yakıyorlar. Canları tehlikede, rüzgarların sert esmesiyle kömür sobası daha da büyük tehdit oluşturacak” dedi.

Kaya, köyde yaşayan bir yurttaşın kendisine “Deprem bitti, yardım bitti, her şey bitti. Unutulduk, çadırda oturuyoruz depremden beri, gelen giden yok. Herkes sadece şehir merkezlerini dolanıyor, köylere giden gelen yok” dediğini aktardı.

CHP’li Kaya, köylere gelen ufak tefek gıda yardımları dışında köylülerin sorunlarına çözüm olacak ölçüde yardım gitmediğinin köylülerce vurgulandığına dikkat çekti.

Kaya, "Depremden sonra hafif hasarlı binalara verilen 10 bin TL dışında depremzedeler hiçbir yardım almadıklarını ve sahipsiz bırakıldıklarını belirtiyorlar" dedi.

Kaya, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Deprem öncesinde de Türkiye'de barınma krizi vardı ama deprem bölgesinde deprem sonrası barınma krizi daha da derinleşti. Kent merkezinde ayrı bir problem, köylerde de ayrı bir problem yaşanıyor. Bütün vatandaşlarımız kaygılı. Osmaniye'ye de kış geldi ve fırtına başladı. Soğuk hava ciddi anlamda hakim olmaya başladı. Çadırların içinde yaşayan halk kömür sobaları yakıyor, can güvenliği nedeniyle geceleri sobaları kapatmak zorunda kalıyor.”