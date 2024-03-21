CHP'li Kılıç: Protokol yapılan vakıfların isimleri gizlendi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda vakıf ve derneklerle imzalanan protokolleri ilgili bakanlıkların cevaplaması talebiyle TBMM'ye soru önergeleri verdi. Kılıç'ın önergesine 13 bakanlık yanıt vermedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ise verdiği yanıtta protokol yapılan dernek ve vakıfların isimlerini açıklamadı.

BirGün EGE

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bakanlıklar tarafından hangi vakıf ve derneklerle protokoller yapıldığını ve bu protokollerin içeriklerinin ne olduğunun açıklanması için TBMM Başkanlığı’na her Bakanlık için ayrı ayrı soru önergesi sundu.

Kılıç’ın 17 Bakanlığa tek tek sunduğu soru önergelerine 13 Bakanlık yanıt vermedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı protokol sorularına yanıt vermeyen Bakanlıklar oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı protokol imzaladıklarını kabul ederken, protokol yapılan dernek ve vakıfların isimlerini ise açıklamadı. Sorulara sadece Enerji Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yanıt verdi.

Enerji Bakanlığı hiçbir dernek ve vakıfla protokol imzalanmadığını açıklarken, Ulaştırma Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul’da, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı ile Türk Amerikan Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iki adet bedelsiz protokol imzalandığını açıkladı.

KILIÇ’TAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Kılıç, Bakanlıklara şeffaf davranma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“15 Ocak 2024 tarihinde 17 bakanlığa da ayrı ayrı hangi dernek ve vakıflarla ilişkileri olduğunu, hangileriyle protokol yaptıklarını, bu protokollerin içeriklerini sordum. Bu 17 bakanlıktan sadece Enerji ve Ulaştırma Bakanlıkları sorduğum sorulara şeffaflıkla yanıt verirken, 2024 yılı bütçe konuşmasında gerici vakıf ve derneklerle protokoller yaptığını itiraf eden Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı soruları geçiştirmekle yetinmiş, 13 bakanlık ise yanıt vermeye tenezzül dahi etmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla ve öğrenci menfaatleri gözetilmek suretiyle Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından protokoller hazırlanmakta ve imzalanmaktadır’; Milli Savunma Bakanlığı ise ‘Bakanlığımızca icra edilen tüm faaliyetler ilgili mevzuat esaslarına göre yürütülmektedir’ demekle yetindi. Türk milleti adına bir kez daha soruyorum. Hangi dernek ve vakıflarla, hangi protokolleri imzaladınız ve bu protokollerle kimlere, ne kadar ödeme yaptınız?”

Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdinin cebinden çıkan vergilerle yapılan bu harcamalar halktan neden saklanıyor? Vatandaş yokluktan sıkacak kemer bulamazken kamunun kaynakları; ne olduğunu, kim olduğunu bilmediğimiz dernek ve vakıflara içerikleri açıklanmayan protokollerle dağıtılıyor. Vakıf, dernek adı altında bazı cemaatler de bundan besleniyor. Neden susuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz? Vatandaşın vergilerini kamuya harcamak yerine nerelere peşkeş çektiğinizi açıklamak zorundasınız” dedi.