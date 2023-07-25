CHP'li Kış: Kreş fiyatları asgari ücreti geçti, kadınlar iş bırakıyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kreş fiyatlarının asgari ücreti geçtiğini belirterek, çalışan annelerin iş bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. Kış, 'teşvik ve destek' için bakanlığa çağrı da yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik krizle beraber artan kreş fiyatlarını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Kış, asgari ücreti geçen kreş fiyatları sebebiyle çalışan annelerin bu ücreti ödeyemediği için iş bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Gülcan Kış, hayat pahalılığı ve her gün gelen zamların en fazla kadınları etkilediğini belirtti.

Ülkenin her yerinde nitelikli, güvenilir, ucuz kreş ve çocuk bakımevi olması gerekirken, birçok işyerinde kadınların mağdur olduğuna dikkat çeken Kış, özel kreşler bir yana resmi kurumlara bağlı kreşlerin fiyatlarının bile oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik çeşitli teşvikler ve destekler sunulduğunu hatırlatan Kış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrı yaparak Türkiye’de de bu uygulamaların örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na yazılı soru önergesi veren CHP’li Kış, Bakan’a şu soruları yöneltti:

1. Genel seçimler sonrası, ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizden en fazla etkilenen kadınlarımız, kreşlerdeki ücret artışları sebebiyle iş bırakmak ve evde çocuklarına bakmak durumunda kalmaktadırlar. Asgari ücretin üzerine çıkan kreş fiyatlarına ilişkin Bakanlık olarak bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz? Kreş fiyatlarının makul düzeyde tutulmasını sağlamak için almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?

2. Son 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde kreş fiyatlarında ki artış oranları nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı bir araştırma var mıdır?

3. Yüksek kreş maliyetleri sebebiyle, kadınların iş hayatına katılımı zorlaşmakta iken çalışan kadın sayısında büyük düşüş yaşandığı uyarısı yapılmaktadır. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak üzere Bakanlığınızın yaptığı projeler var mıdır?

4. Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik çeşitli teşvikler ve destekler sunulmakta iken Bakanlık olarak bu tür uygulamaları Türkiye’de de hayata geçirme planınız var mıdır?