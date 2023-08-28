CHP'li Mahir Polat'tan AKP Sözcüsü Çelik'e yanıt: Bu seçimlerin siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır” sözlerini eleştirdi. Polat, “Siz de yalan montaj ve kasetlerle, imalatlarla milletimizin en mukaddes duygularını sömürerek tamamen ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir seçim sonucu yarattınız. Sonuna kadar gayrimeşru iktidarınızın yüzüne bu hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu seçimler siyasi ve ahlaki meşruiyeti olmayan seçimlerdir” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır” sözlerini eleştirdi. Polat, “Siz de yalan montaj ve kasetlerle, imalatlarla milletimizin en mukaddes duygularını sömürerek tamamen ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir seçim sonucu yarattınız. Sonuna kadar gayrimeşru iktidarınızın yüzüne bu hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu seçimler siyasi ve ahlaki meşruiyeti olmayan seçimlerdir” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Dikili İlçe Kongresi’nde, “Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama bizim Cumhuriyetimizde cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adamın montaj kasetleriyle meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüdüğünü gördük. Bunlar da tabii bir karşılık buldu. O karşılıkların sonucunda seçimi maalesef kazanamadık. Yüzde 48 – 48,5 oranı kötü bir oran değil. 25 milyon 550 bin seçmen. Bu da kötü bir oran değil. Tabii hepimiz ne hata yaptık diye düşünmemiz gerekiyor. Ben kendi adıma yaşadığım dönemle ilgili eleştirilerimi, özeleştirilerimi yapıyorum” diye konuşmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün MKYK toplantısının ardından, Polat’ın sözlerine karşılık olarak “Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken tablo var” açıklamasını yaptı.

Çelik’in bu sözlerine ise CHP'li Mahir Polat, Twitter hesabından bu akşam yayımladığı bir videoyla yanıt verdi. Polat, şunları söyledi:

“Sayın Ömer Çelik. Boş lakırdılarla bugün beni hedef göstermişsiniz. Dikili Kongremizde yapmış olduğum konuşmamı çarpıtarak, bağlamından kopararak, ana fikrinin ne olduğunu bildiğiniz halde beni hedef göstererek bir hakikati halı altına süpürmeye çalışmışsınız. Sizi anlıyorum. Siyasi ve ahlaki meşruiyet kazanmak için bunu yapmak zorundasınız. Ben sözümün arkasındayım. Sandıktan çıkan her sonuç ahlaki ve siyasi meşruiyet sağlamaz iktidarlara. Eğer sağlasaydı, 1982 yılında yapılan Anayasa Referandumunda yüzde 91,37 kabul çıkmasına rağmen o Anayasa’nın meşru olmadığını söylemezdik. İşte siz de yalan montaj ve kasetlerle, imalatlarla milletimizin en mukaddes duygularını sömürerek tamamen ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir seçim sonucu yarattınız. Sonuna kadar gayrimeşru iktidarınızın yüzüne bu hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu seçimler siyasi ve ahlaki meşruiyeti olmayan seçimlerdir.”