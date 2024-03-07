CHP'li meclis üyesine "Polisi darp"tan gözaltı

İzmir'de, Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü sırasında tartıştığı polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Turhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldığı gerekçesiyle kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pelin Turhan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.