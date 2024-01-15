CHP'li Mehmet Tahtasız: 23 özel hastane 'havadan' para kazanıyor

CHP'li Mehmet Tahtasız, periyodik muayene olması gereken havacılık çalışanlarının dört ildeki özel hastanelere gitmek zorunda olduğunu belirterek, "23 özel hastaneye 'havadan' para yağıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, havacılık sektöründeki sağlık raporlarına ilişkin iddiaları, soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.



Daha önceki süreçte kamu hastanelerinden alınan raporlar kabul edilirken, yapılan değişiklikle sağlık raporu yetkisinin tamamen özel hastanelere verildiğini ifade eden CHP Milletvekili Tahtasız, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere dört büyükşehirde yetkilendirilmiş 23 özel hastane var. Ama ne hikmetse bir tane dahi devlet hastanesi yok.

Dolayısıyla Türkiye’nin neresinde görev yaparsa yapsın periyodik muayene olması gereken havacılık çalışanları bu dört ildeki özel hastanelere gitmek zorunda. Sağlık raporu ücretleri de 5 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar çıkıyor. Burada büyük bir rant var. Yıllık 1 milyarlık bir paradan bahsediyoruz ve bu parayı Türkiye’deki 23 özel hastane bölüşüyor. Devlet Hastaneleri’ne uçuş tabibi görevlendirilmeleri yapılarak bu sağlık raporları pekala bu hastanelerden de verilebilir. İnsanları özel hastanelere mahkum etmenin altında yatan sebebi merak ediyoruz. Bu şekilde oldukça büyük bir Pazar oluşturulmuş ve bu büyük pazarı da 23 özel hastane paylaşıyor” diye konuştu.

Evrensel'in aktardığına göre; Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri’nde uzmanlığını almış uçuş tabipleri çalışması gerekirken pratisyen hekimlerin görevlendirildiğine dair iddiaların da olduğunu dile getiren Tahtasız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hangi yetkili hastanede kaç uzman uçuş tabibi çalıştırıldığını denetlemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, havacılık sektöründeki sağlık raporlarına ilişkin iddiaların ortaya çıkarılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.

Tahtasız, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

• Günümüz itibarıyla Türkiye genelinde Havacılık sağlık raporu vermeye yetkili kaç kurum vardır? Bu kurumların kaçı özel kaçı devletindir?



• Havacılık sağlık raporu vermeye yetkili kurumlar hangi şehirde kaç adettir? Günümüz itibarıyla rapor ücretleri ne kadardır?



• Sağlık raporu vermeye yetkilendirilmiş kurumların seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır?



• 2023 yılında ortalama kaç kişi sağlık raporu almıştır?



• TUS’u olmayan doktorlara, uzman , uçuş tabibi ünvanı vermek uluslararası kurallara uygun mudur? Bu şekilde TUS belgesi olmayan kaç doktor vardır?



• Yılda binlerce kişiye şart getirilen sağlık sertifikası alımında sağlık sigortalarının devre dışı bırakılması hangi gerekçeyle yapılmıştır?



• 10 bin liradan başlayan ve uçuş personelin, hava trafik personelinin alması gereken bu sertifika veya raporda dönen yüz milyonlarca liralık rant için yeni düzenleme yapılacak mıdır?



• Havacılık Sağlık raporu ( AeMC) alamayacağı ilk andan itibaren belli olan adaylarında bilerek muayenelerinin yapıldığı ve olumsuz rapor verildiği doğru mudur?



• Bu şekilde kaç kişi muayeneye sokulup ciddi rantlar elde edilmiştir? Bu hastaneler ve doktorlar hakkında işlem yapılmış mıdır?