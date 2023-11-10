CHP'li Menderes Belediye Başkanı Kayalar'ın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması yapıldı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın "yolsuzluk" ve "rüşvet alma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması, Bayraklı Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma savcının mütalaa sunmak için ek süre istemesi nedeniyle dava 24 Kasım’a ertelendi.

Yolsuzluk ve rüşvet alma suçlaması ile yargılanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Bayraklı Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada savcı mütalaa sunmak için ek süre istedi.

Dava 24 Kasım Cuma gününe ertelendi.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Menderes Belediye Başkanlığı görevine seçilen ancak yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Kayalar’ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4’üncü duruşması bugün (10 Kasım Cuma) Bayraklı Adliyesi 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme salonunda Mustafa Kayalar ile birlikte 5 sanık ve avukatları hazır bulunurken, davayı çok sayıda partili de takip etti.

Dosyada ifadesi olmayan tek sanık Nurullah Ercan’ın savunması yazılı olarak mahkemeye sunuldu.

Ercan, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılan dairenin kendisine ait olmadığını, hakkında ihbarda bulunan kişi ile arasında husumet bulunduğunu, ihbarın bu nedenle yapıldığını zaten ihbarda bulunan kişinin de ihbarı kızgınlıkla yaptığını beyan ettiğini belirtti. Ercan, “Ne Menderes Belediye Başkanı ne de diğer sanıklarla hiçbir kişisel tanışıklığım ve ilişkim yoktur” dedi, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Celse arasında Hazine Avukatı Nihan Gül, İstek Mühendislik’in marangozluk işleri için sözleşme örneğini, çalışanların sigorta kayıtlarını, kat karşılığı yapılan sözleşme örneğinin ibrazını veya vergi dairesi kaydını talep eden dilekçeyi mahkemeye sundu. Dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talep reddedildi.

Duruşma savcısı, UYAP sistemi üzerinden yapılan incelemede suça konu olan delillerin tasnif ve değerlendirmeye muhtaç olduğunu belirterek, mütalaasını sunmak için ek süre talep etti. Mahkeme de savcının ek süre talebini kabul ederek, duruşmanın 24 Kasım günü saat 10’a ertelenmesine hükmetti.