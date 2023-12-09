CHP'li Nazlıaka: Hatice Çakır'a sözlü saldırıda bulunan MHP'li Cemallettin Kola hakkında yasal süreç başlatıldı

CHP’li Aylin Nazlıaka, Samsun’da İlkadım Belediye Meclisi üyesinin Hatice Çakır’ın, meclis toplantısında "Ben Cumhuriyet Kadınıyım" şiirini okumasının ardından MHP’li bir üye tarafından sözlü saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Cumhuriyet değerlerinin alenen hedef alındığını kaydeden Nazlıaka, "Yasal süreç başlatıldı. Kendisi ile yargı önünde hesaplaşacağız" diye konuştu.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Samsun İlkadım Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hatice Çakır'ın, belediye meclisi toplantısında "Ben Cumhuriyet Kadınıyım" şiirini okumasının ardından MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola’nın hakaretine maruz kalmasına yönelik bir açıklama yaptı.

Yasal sürecin başladığını aktaran Nazlıaka, "Kamu görevini icra etmesi gereken ve bu makama uygun davranması gereken zat, haddini bilsin" dedi.

Konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Nazlıaka, yaşananları şöyle aktardı:

"Hatice Çakır, İlkadım Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çakır, belediyenin 1 Kasım 2023 tarihli toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına ‘Ben Cumhuriyet Kadınıyım’ şiirini okumuştur. MHP Meclis Üyesi Cemallettin Kola, Çakır’ın onuruna ve saygınlığına saldırı niteliğinde, ‘terbiyesiz kadın, terbiyesiz, ahlaksız, baldırınızı da açın, mini etek de giyin’ sözlerini sarf ederek bağırmıştır.

Çakır, 5237 Sayılı TCK’nın 6. maddesinin c fıkrasında tanımlanan kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Hakaret suçu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiştir. Toplantıya ilişkin görüntü, ses kayıtları ve meclis tutanakları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur."

"KADINLAR NE GİYECEĞİNİ, BU ZİHNİYETE SORACAK DEĞİL"

Cumhuriyet değerlerinin alenen hedef alındığını, Hatice Çakır’ın bir Cumhuriyet kadını olduğu için hakarete uğradığının altını çizen Nazlıaka, "Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir. MHP Meclis Üyesi Cemallettin Kola, hukuk düzeninde yaşadığımızı yok saymaktadır. 'Mini etek de giyin, baldırınızı da açın’ diyerek, kadınların yaşam tercihlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Kadınlar ne giyeceğini, bu zihniyete soracak değil" diye konuştu.

"Kamu görevini icra etmesi gereken ve bu makama uygun davranması gereken zat, haddini bilsin" diye konuşan Nazlıaka, yasal süreç başlatıldığını ve Kola ile yargı önünde hesaplaşaklarını kaydetti.