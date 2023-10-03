CHP'li Öneş: Türkiye, AB'nin en önemli stratejik müttefikidir

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Süreyya Öneş Derici, 1-2 Ekim tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Heyeti ile birlikte gidilen Madrid’de CHP'li Süreyya Öneş Derici, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak güvenlik ve savunma politikasını etkileyen güncel sorunların konuşulduğu oturumda söz alarak Türkiye NATO üyesi olarak AB'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Öneş, Türkiye'nin ortak güvenlik politikaları ve savunma politikaları konusunda AB ile çalışmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Türkiye’nin çıkarlarının AB üyesi ülkelerin çıkarlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğine de dikkat çeken Öneş Derici, “Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları ve AB üyesi olan ülkelerin çıkarları birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, hem NATO üyesi hem de AB'nin en önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye; AB'nin güvenlik ve savunma politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunmaya her zaman devam edecektir” dedi.

Avrupa ülkelerinin ortak güvenliğini tehdit eden tüm problemlere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Öneş Derici, “AB ülkelerinin en önemli stratejik ortaklarından biri olarak, karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen dayanışma içerisinde mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.