CHP'li Özer: Adalet sorunu bütçeden ibaret değil, gayrimeşru bütçenize onay vermiyoruz

Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşülmesinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, bütçenin meşru olmadığını ve destek vermeyeceklerini söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda dün Adalet Bakanlığının bütçesi görüşüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay temsilcileri ve bağlı kurumların bürokratlarının katıldığı bütçe görüşmelerinde, CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, Bakanlığın bütçesinin “meşru olmadığını” savundu.

CHP’li Özer, “Anayasaya sadakatle bağlılık yemini etmiş milletvekilleri olarak onay vermiyoruz” dediği bütçe için şunları söyledi:

“Burada sunumu yapılan ve tartışılan bir bütçe var ama bu bütçe anlamını yitirmiştir, siyaseten değil, gerçekten anlamını getirmiştir. Eminiz ki bundan birkaç ay sonra ek bütçeyle milyarlarca lirayı yine bu salonlarda tartışacağız. Yine, ek bütçe için ‘deprem’ denilecek, yine ek bütçe için ‘kurlardaki önlenemez artışlar’ denilecek. Buradaki herkes çok iyi biliyor ki bugün konuşulan bütçenin yetmemesinin sebebi ne depremdir ne enflasyondur ne kur artışıdır; bu ekonomik krizin asıl sebebi çok net bir biçimde hukuk devleti olamayışımızdır.”

“TUİK’E GÖRE HUKUKA GÜVEN YERLE YEKSAN”

“Hatta iktidar uygulamaları gösteriyor ki hukuk devleti olmak istemiyoruz, iktidar, olmamak için elinden geleni de sonuna kadar yapıyor. Uluslararası standartlara göre yapılan hukuka güven endekslerinde Türkiye son sıralarda yer alıyor. Bir an için yurt dışında yapılan bu endekslere itibar etmediğimizi düşünelim, bu hâlde de TÜİK'in açıkladığı Hukuka Güven Endeksi'ne ne diyeceksiniz? TÜİK'in verilerine göre, hukuka güven yine yerle yeksan durumdadır, yoksa TÜİK için de millî değil bir diyeceksiniz?”

“BÜTÇENİN KATBEKAT FAZLASI BAKANLIĞA TAHSİS EDİLSE ADALETİN TECELLİ ETMEZ”

"Türkiye'de adalet sorununun temelinin bütçe olmadığını, yüzlerce milyar liranın katbekat daha fazlasının Bakanlığa tahsis edilse de bu anlayışla adaletin "A"sının tecelli etmeyeceğini, hukuka güvenin tesis edilemeyeceğini çok iyi biliyorsunuz ama kimileri için bu müesses nizamın avukatlığını yapmak bu gerçekleri anlamaktan çok ama çok daha önemli."

“BU BÜTÇE MEŞRU DEĞİLDİR”

“Sayın Bakan, sunuş esnasında "hukuk devleti" dediniz "yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı" dediniz ama bir gerçek var o da şu ki adalet bir söylem meselesinden ibaret değildir, adalet bir eylem meselesidir. Yani adalet bu kitaba yazılan sözlerle yerine gelmiyor, adalet kitaplara yazılan hükümlerin uygulanmasıyla yerine geliyor ki günümüzde bunları maalesef göremiyoruz. Bizzat Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı tarafından yargının "millî" ve "gayrimillî yargı" diye ayrıştırıldığı bir durumda hangi hukuk devletinden, hangi adaletten, hangi eylemden, hangi bütçeden bahsetmek mümkündür? İşte, bu sebeplerle bu bütçe anlamını yitirmiş ve meşru bir bütçe değildir.”

“GAYRİMEŞRU BÜTÇENİZE ONAY VERMİYORUZ”

“İşte memleketteki yargının ahvali, memleketteki yargının içinde bulunduğu durum budur. Bu ahvalde yargının geldiği noktadan bihabermiş gibi milyarlık bir bütçe talep ediyorsunuz, bu bütçe hangi sorunun çözümü olacaktır merakla izleyeceğiz. Gecesini gündüzüne katıp çalışan, Anayasa'ya, kanunlara, hukuka bağlı tüm yargı mensuplarını tenzih ederek söylüyorum ki ‘millî’ olarak tanımladığınız bu yargı sisteminize de adına ‘millî bütçe’ deseniz de hiç sırıtmayacak olan bu gayrimeşru bütçenize de Anayasa'ya sadakatle bağlılık yemini etmiş milletvekilleri olarak onay vermiyoruz."