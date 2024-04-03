CHP'li Öztürkmen'den Kurtulmuş'a "yeni anayasa" tepkisi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “1921 Anayasası’nı örnek alan yeni anaysa” vurgusuna tepki gösterdi. Öztürkmen, Kurtulmuş’a “Neden Cumhuriyet öncesi bir anayasayı model alıyorsunuz? Biz yeni bir devlet mi kuruyoruz?” diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un dün Meclis’te milletvekillerinin katıldığı iftar programındaki “yeni anayasa” çağrısıyla "1921 Anayasası'nda olduğu gibi katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkânı bu Meclis'te vardır. Bu bir fantezi değildir, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur” sözlerini içeren açıklamalarına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Öztürkmen, Kurtulmuş’un 1 hafta önce "3 Mart Laiklik Günü Olsun" talepli kanun teklifini "kaba" ve "yaralayıcı" bulduğu için iade ettiğini anımsatarak, "1921 vurgulu yukarıdaki mesajlarıyla ‘Yeni Anayasa’ turlarına çıkmaya hazırlanıyor” dedi.

''CUMHURİYETİN İLK ANAYASASINI ES GEÇİP 1921 ANAYASASI DİYOR''

Öztürkmen, ''Sayın Kurtulmuş, 1924'te bizzat Atatürk tarafından hazırlanmış Cumhuriyetin ilk Anayasasını es geçip "1921 Anayasası" diyor. Çünkü 1921 Anayasasında henüz Cumhuriyet yok, Laiklik yok, Türk Milleti yok. Hilafet ve saltanat makamı varlığını koruyor. Çünkü savaş koşullarında hazırlanmış, kısa dönemli bir anayasa. O yüzden Atatürk, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Anayasasını uygulamaya koyuyor. Yani Cumhuriyet rejimini yeni bir anayasayla ayakları üzerine kaldırıyor” ifadesini kullandı.

Öztürkmen, şöyle devam etti:

''KURTULMUŞ’U YARALAYAN CUMHURİYET DEVRİMİ VE ONUN İLK ANAYASASI MI?''

''Kurtulmuş'a göre Atatürk'ün 1924'teki ilk Cumhuriyet anayasası ‘kapsayıcı’ değilmiş de 1921 kapsayıcıymış! Hatta 1924 Anayasasını da ‘150 yıllık darbe anayasaları’nın arasına koyuyor. Atatürk'ü bir darbeci yapmadığınız kalmıştı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ‘Laiklik Günü’ teklifini ‘yaralayıcı’ bulmasının altındaki asıl fikir de bu olmasın? Yoksa Sayın Kurtulmuş'u asıl ‘yaralayan’, Büyük Önder Atatürk'ün 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Devrimimiz ve onun 1924'teki ilk anayasası mı? Öyle anlaşılıyor ki 100 yaşını dolduran Cumhuriyetimiz Sayın Kurtulmuş'un gözünde hâlâ ‘kapsayıcı’ olamamış! Öte yandan yeni bir Anayasa için, sırf bunun için halktan yetki almış bir kurucu meclis olması gerektiği ortada dururken. Yeni Anayasa sürecine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sayın Kurtulmuş o zaman şu sorulara da yanıt vermeli.

''SİZLE KANARYA SEVENLER DERNEĞİNE TÜZÜK BİLE YAPILMAZ''

Neden Cumhuriyet öncesi bir anayasayı model alıyorsunuz? Biz yeni bir devlet mi kuruyoruz? 100 yıllık Cumhuriyetimizin sağlayamadığı hangi ‘kapsayıcılığı’ siz nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? 1921 Anayasası'ndaki hangi maddeleri yeniden getireceksiniz? Cumhuriyet öncesi bir Anayasa'yı örnek alacaksanız, mevcut Anayasada Cumhuriyet'in niteliklerini tarif eden ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz? ‘İlk 4 maddeye dokunmayacağız’ diyorsanız, bunlara dokunmadan 1921 benzeri bir anayasayı nasıl yapacaksınız? Sayın Kurtulmuş sözlerine açıklık getirmeli, ağzındaki baklayı çıkarmalıdır. Aksi halde değil, sizle anayasa yapmak, kanarya severler derneğine tüzük bile yazılmaz! Cumhuriyet Devrimimize el uzatılamaz! Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunulamaz!''