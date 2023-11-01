CHP'li Öztürkmen'in "Erdoğan" sorusu Numan Kurtulmuş'a takıldı

CHP'li Milletvekili Öztürkmen'in, Amerikan Yahudi Komitesince Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatları adına dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen cesaret ödülünün iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soru önergesi, Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından işleme alınmadan iade edildi. Kurtulmuş, iade gerekçesinde Meclis İçtüzüğü'nün "Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular"ın başkanlıkça kabul edilemeyeceği maddesine atıfta bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, 2004 yılında Amerikan Yahudi Komitesince AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen 'cesaret ödülü'nün iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soru önergesini iade etti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından İsrail’i sert lekilde eleştiren açıklamalarda bulunan Erdoğan’a, 2004 yılında Amerikan Yahudi Komitesi tarafından Holokost (Yahudi Soykırımı) anısına takdim edilen cesaret ödülünün iade edilip edilmeyeceği konusunda TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

CHP’li Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması talebiyle Meclis'e sunduğu önergede, "Üstün Cesaret Madalyası ödülünü iade etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise 16 Ekim tarihli soru önergesini 30 Ekim tarihinde yazdığı üst yazı ile Hasan Öztürkmen’e iade etti.

"TEK AMACI İSTİŞARE SAĞLAMAKTAN İBARET KONULAR"

TBMM İçtüzüğü'nün "Yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir" şeklindeki 96. Maddesi'ni hatırlatan Kurtulmuş, ayrıca İçtüzüğün 97 Maddesi'nde yer alan "Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular"ın başkanlıkça kabul edilemeyeceği maddesine atıfta bulundu.

Kurtulmuş, Öztürkmen’in soru önergesindeki tüm soruların İçtüzüğün 96’ncı ve 97’nci maddeleri hükümlerine aykırılık taşıdığını belirterek, söz konusu soruların İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi halinde soru önergesinin işleme alınabileceğini kaydetti.

Kurtulmuş’un soru önergesinde İçtüzüğe aykırı olduğunu belirttiği sorular şöyle:

• Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a AJC Amerikan Yahudi Komitesi tarafından verilen ‘Üstün Cesaret Madalyası’ 2014 yılında iade edilmiş midir? İade edilmemiş ise bunun sebebi nedir?

• Son yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İsrail’i hedef alan açıklamalar doğrultusunda Amerikan Yahudi Komitesi tarafından verilen ‘Üstün Cesaret Madalyası’ ödülünü iade etmeyi düşünüyor musunuz?

• Söz konusu madalya, 2004 yılında hangi başarısından dolayı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a layık görülmüştür?