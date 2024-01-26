CHP'li Pala: Şehir hastaneleri neden satılıyor?

Şehir hastanelerinden birisinin satışa konulmasıyla ilgili soru önergesi sunan CHP'li Kayıhan Pala, "Rekabet Kurumu ve Sağlık Bakanlığı onay vermiş midir?" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, şehir hastanelerinden birinin satışa konulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Köklü devlet hastanelerinin kapatılarak, yerine hasta garantili bir şekilde kentlerin dışında inşa edilen ve kamu-özel ortaklığıyla işletilen şehir hastaneleri modeliyle kamu kaynaklarının küresel sermayeye aktarıldığını ifade eden CHP'li Kayıhan Pala, “Şehir hastanelerinin kamuya yüksek maliyetini her fırsatta vurguluyoruz, söz edildiği gibi bu hastaneler küresel sermayeye satılırsa kamu kaynakları doğrudan ülke dışına aktarılacak” dedi.

CHP’li Pala, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına göre 2017-2024 dönemi içinde şehir hastaneleri için toplam 130 milyar 767 milyon 346 bin TL kira harcaması yapılmış ve yapılacak, ayrıca Şehir Hastaneleri 2024 yılı içinde Sağlık Bakanlığı Bütçesinin %11.4’ünü harcayacaktır. Bütçeden ayrılan pay ile şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumdadır, şimdi de bu hastanelerden birinin Körfezli bir yatırımcıya satılacağı iddiası gündeme getirilmiş, kamu kaynaklarının küresel sermayeye aktarılacağı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından da doğrulanmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a söz edilen görüşmeleri sordu.

Soru önergesinde; “Sağlık politikalarında; kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetleri öncelenmeli; uluslararası sermayeye kaynak aktarmaktan vazgeçilmeli, mevcut ve gelecek kuşakların nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin alan sözleşmeler tazminatsız olarak feshedilmeli ve sözleşmelerin devriyle süre uzatımına gidilmemelidir.” vurgusunu yapan CHP Bursa Milletvekili Pala, şu soruları sordu:

1. Körfez ülkelerinden bir yatırımcıyla satış görüşmeleri sürdürülen şehir hastanesi hangisidir?

2. Sözü edilen hastanenin satış bedeli, sözleşmesi ve satış süreçlerinin detayları nedir?

3. İlgili hastanenin mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde Sağlık Bakanlığının kullanım bedeli ödediği ve hastane taşınmazının sözleşme süresi boyunca sahibi olan özel amaçlı şirketin hisselerinin devri yoluyla mı satışı yapılacaktır?

4. Satışı gerçekleştirilecek hastanenin ISS firmasına devredilen tesis işletme sözleşmelerinin devri veya benzeri bir anlaşma mı söz konusudur? Devre Rekabet Kurumu ve Sağlık Bakanlığı onay vermiş midir?

5. 2024 yılı içinde kaç şehir hastanesinin satışıyla ilgili görüşme yapılması planlanmaktadır?

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu tarafından 17 Ocak 2024 tarihinde Bloomberg (uluslararası) basın organına verilen mülakatta “Otoyollardan sağlığa kadar uzanan ve kamu-özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde anlaşmalar mümkün. Daha küçük tesisleri tek çatı altında toplamak amacıyla inşa edilen 22 hastaneden biri olan bir şehir hastanesinin Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmeler sürüyor ve bunu diğerleri de izleyebilir” diye açıklama yapılmıştı.