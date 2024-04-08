CHP'li Polat: Kaynaklar yandaşa değil, vatandaşa harcansın

HABER MERKEZİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iktidarın emeklilere yapmadığı maaş zamlarını yap-işlet-devret projeleri için garanti ödemelerinde cömertçe kullandığını belirtti. Polat, "İktidar eğer seçimlerden ders aldığını söylüyorsa ilk yapması gereken kaynakların yandaşa değil, vatandaşa harcanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, yaptığı yazalı açıklamada, iktidarın özellikle Bayram tatillerinde köprü ve tünelden geçiş yapan araç sayılarını paylaşarak algı oluşturduğuna dikkati çekti. Polat, yıl sonunda garanti nedeni ile şirketlere ödenen tutarlara bakıldığında sadece Avrasya Tünelinde yüzde 100’ün üzerinde ödemelerin gerçekleştiğini hatırlattı.

Günlük araç garantisinin 70 binin üzerinde olduğu Avrasya Tüneli için 2022 yılında 1 Milyar 230 Milyon TL olan fark ödemesinin 2023 yılında yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 2 Milyar 899 Milyona çıktığının altını çizen Polat, "Garantiyi aşmaları kur üzerinden yapılan sözleşmelerle anlamsız hale gelmiştir" dedi.