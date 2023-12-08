CHP'li Salıcı'dan tepki: Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak tek zamma tepki gösterdi. Salıcı, “Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz… Bunun adı, münasebetsizliktir. Bunun anlamı; ocakta alacağımız 1 kilo peynirin temmuzda 500 grama düşmesidir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile asgari ücrete yapılacak tek zammı eleştiren Salıcı, enflasyon rakamalarına dikkat çekti.

"Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz" diyen Salıcı, "Eğer Türkiye 100 kişilik ve toplam 100 lirası olan bir ülke olsaydı; içimizden 20 kişinin o 100 lirada sadece 50 kuruşu olurdu. O yüzden asgari ücret belirlenirken, enflasyon açıklanırken dünya duruyor adeta. Bunun bir sebebi var. Türkiye, azalan beklentiler çağında. İçine ittirildiğimiz bu çağda geleceğimiz geçmişiz kadar parlak görünmüyor. Hayallerimizi erteliyoruz. Harcamalardan kısıyoruz. Kendimizi ayarlayarak yaşıyoruz. Orta sınıfsızlaşıyoruz. Bunun temel sebebi yüksek enflasyon. Ve iktidar; enflasyon çift haneyken, asgari ücretin tek sefer artırılmasını öneriyor. Bunun adı, münasebetsizliktir. Bunun anlamı; ocakta alacağımız 1 kilo peynirin temmuzda 500 grama düşmesidir" ifadelerine yer verdi.

"HAYATTAN BEKLENTİLERİ AZALAN BİR MİLLET OLMAMALIYIZ"

Salıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, kalitesiz beslenen, taksitlerde zorlanan, tatil yapıp dinlenemeyen, borç sarmalında debelenen, hayattan beklentileri azalan bir millet olamayız, olmamalıyız. Unutmayalım asgari ücret, tüm ücretleri belirleyen ücrettir. Ne kadar gelire sahip olursa olsun her mavi yakalının, her beyaz yakalının maaşı asgari ücrete göre düzenlenir. İnsanlar asgari ücretli mi gösteriliyor? Bu da düşük prim ödemesiyle emekliliğe yansıyan bir sömürü biçimidir. Artık kiraların fırladığı büyükşehirlerde yaşamak çok zor halde.

Bir şeyi daha unutmayalım: Geçtiğimiz yıllarda hem dolar hem enflasyon baskılandı. Alın teriyle kazandığımız dövizler Merkez Bankası’nın karanlık dehlizlerinde yırtılıp çöpe atıldı. Asgari ücret artışı dolardaki yükselişin gerisinde kaldı. İğneden ipliğe kadar her şey dolara bağlıyken bu tutum asla kabul edilemez. Asgari ücret enflasyondan korunmalı ve emekçiler büyümeden payını almalı."