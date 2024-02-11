CHP'li Sarı: Balıkesirlilere sonucu paylaşılmayan anketin parasını ödettiler

CHP’li Serkan Sarı, “Sonuçları Balıkesir kamuoyu ile paylaşılmayan ama parası Balıkesirlinin cebinden çıkan Memnuniyet Anketi kimi memnun etti?” diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyon 400 bin lira karşılığında AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski Başkanı Yusuf Akın’ın araştırma şirketi Areda’ya yaptırdığı “Kamuoyu Memnuniyet Anketi”nin kimi memnun ettiğini sordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; CHP’li Serkan Sarı, “Sonuçları Balıkesir kamuoyu ile paylaşılmayan ama parası Balıkesirlinin cebinden çıkan Memnuniyet Anketi kimi memnun etti” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 8 Eylül 2023 tarihinde “Kamuoyu Memnuniyet Anketi” yaptırmak için Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesi pazarlık usulü hükümlerine göre ilana çıktı. Başka hiçbir firmanın katılmadığı ihale Areda Danışmanlık Anonim Şirketi 1 milyon 400 bin lira karşılığı ihaleyi aldı. 27 Eylül 2023 tarihinde imzalanan sözleşme gereği AK Parti Kocaeli eski Gençlik Kolları başkanın sahibi olduğu anket şirketi, 2 Ekim ile 2 Kasım 2023 tarihleri arasında Balıkesir’de memnuniyet anketi için saha çalışması yaptı.

"KİMİ MEMNUN ETTİ?"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin harcadığı her kuruşun hesabını millete vermek zorunda olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sonuçları Balıkesir kamuoyu ile paylaşılmayan ama parası Balıkesirlinin cebinden çıkan Memnuniyet Anketi kimi memnun etti? Balıkesirli hemşehrilerim, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden memnun değil. Bu sonuç da yandaş şirket yapmış olsa da ankete yansıdı. Yani memnuniyet anketinden memnuniyetsizlik çıktı. Yaklaşık 2 buçuk ay geçti. Sonuç istedikleri gibi çıksaydı yedi düvele duyururlardı. Yücel Yılmaz’ı yandaş anket şirketi de parlatamadı. Ancak burada asıl konu milletin, Balıkesirlinin tek kuruş dahi olsa çar çur edilmesi. Belediyenin yani milletin parasıyla yandaş şirkete yaptırılan bu ankete verilen her kuruşun hesabını Balıkesirli hemşehrilerime vermek zorundasınız. Görünen o ki hiç kimsenin memnun olmadığı bir memnuniyet anketi yandaş anket şirketini memnun etmiş”.