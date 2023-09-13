CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanrıkulu'nu hedef alarak, "Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Tanrıkulu hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunmuştu.

Sezgin Tanrıkulu ise kendisi hedef alan açıklamalara ilişkin şunları söylemişti:

"Bana, daha doğrusu hakikatler karşı linç devam ederken arayan, dayanışma mesajları paylaşan dostlarıma teşekkürler İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım,atmam da Yurttaşlarımız adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler.

Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim. Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da. Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."